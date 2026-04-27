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दिल्ली में 1 बजे से 4 बजे तक मजदूर नहीं करेंगे काम, भीषण गर्मी के बीच CM रेखा गुप्ता का निर्देश

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को हीट वेव एक्शन प्लान को लेकर कहा कि सरकार हर स्तर पर पूरी तैयारी के साथ काम कर रही है. सभी विभागों को भी इस मसले पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि भीषण गर्मी में लोगों को न्यूनतम परेशानी हो. दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से तीन अहम उपायों पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि सभी डीटीसी बसों में कोल्ड बॉक्स के जरिए ठंडे पानी की व्यवस्था की जाएगी ताकि यात्रा कर रहे किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर तुरंत पानी मिल सके. इसके अलावा बस शेल्टरों के पास भी पानी के काउंटर लगाए जाएंगे, जहां ठंडा पानी और ओआरएस का घोल निशुल्क उपलब्ध रहेगा.

मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रालयों को दिए निर्देश

श्रमिकों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम विभाग के माध्यम से सभी नियोक्ताओं को निर्देश दिया गया है कि दोपहर एक बजे से चार बजे के बीच श्रमिकों को आराम दिया जाए और उन्हें धूप में काम न करना पड़े. साथ ही, उनके लिए पानी, छांव और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करना भी नियोक्ताओं की जिम्मेदारी होगी.

स्कूलों को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. स्कूलों में पर्याप्त पानी, पंखे और गर्मी से बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. हर बच्चे को स्कूल से छुट्टी से पहले ओआरएस का घोल पिलाकर ही भेजा जाए, ताकि घर लौटते समय उसे गर्मी से राहत मिल सके. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सभी मंत्रालयों को अपने-अपने क्षेत्र से जुड़े लोगों तक ये गाइडलाइन पहुंचाने और सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. दिल्ली नगर निगम और पीडब्ल्यूडी को भी साफ-सफाई कर्मियों और निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने और धूप के चरम समय में काम रोकने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह तैयार हैं. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी अस्पतालों में दवाइयों और आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई है.