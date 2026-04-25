गर्मी ने तेवर दिखाने किए शुरू, जनजीवन प्रभावित, बाजारों में पसरा सन्नाटा, स्कूलों का समय बदला
बीकानेर और श्रीगंगानगर में तेज गर्मी के चलते जनजीवन पर असर पड़ा है.
Published : April 25, 2026 at 11:11 PM IST
बीकानेर/श्रीगंगानगर: बीकानेर में इन दिनों गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते दोपहर के समय हालात कर्फ्यू जैसे हो गए हैं. तेज धूप और लू के कारण सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है और लोग आवश्यक कार्यों को भी सुबह या शाम के समय ही निपटाने को मजबूर हैं. वहीं श्रीगंगानगर में भी भीषण गर्मी ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है. 43.9 डिग्री तक पहुंचे तापमान के चलते जहां बाजारों में सन्नाटा पसरा है. वहीं प्रशासन को स्कूलों का समय बदलने जैसे कदम उठाने पड़े हैं. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी राहत के कोई आसार नहीं जताए हैं.
बाजारों में पसरा सन्नाटा, व्यापार प्रभावित: बीकानेर में भीषण गर्मी का सबसे ज्यादा असर शहर के बाजारों पर देखने को मिल रहा है. दोपहर के समय मुख्य बाजारों और गलियों में सन्नाटा छा जाता है. जहां सामान्य दिनों में भीड़ रहती थी, वहां अब गिने-चुने लोग ही नजर आते हैं. दुकानदारों का कहना है कि तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण ग्राहक बाजारों में आने से बच रहे हैं, जिससे कारोबार ठप सा हो गया है. कई दुकानदारों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बिक्री में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है.
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बदला स्कूलों का समय: उधर गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला कलेक्टर निशांत जैन ने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों के समय में इस सत्र के अंतिम स्कूल दिवस तक सोमवार से बदलाव के आदेश जारी किए हैं. अब जिले के कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए अब स्कूल सुबह 7.30 बजे से 11:30 बजे तक ही संचालित होंगे. इस निर्णय का उद्देश्य बच्चों को दोपहर की तेज धूप और लू से बचाना है. अभिभावकों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और इसे बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया है.
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पीबीएम अस्पताल में विशेष वार्ड, बढ़े मरीज: गर्मी के चलते मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है. इसे देखते हुए पीबीएम अस्पताल प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं. अस्पताल में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, उल्टी-दस्त और अन्य मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए अलग से डेडीकेटेड वार्ड बनाया गया है. अस्पताल अधीक्षक डॉ बीसी घीया ने बताया कि इस वार्ड में गर्मी से पीड़ित मरीजों को त्वरित उपचार और विशेष देखभाल की व्यवस्था की गई है. चिकित्सकों का कहना है कि दोपहर के समय सावधानी नहीं बरतने पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ सकती हैं.
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श्रीगंगानगर में पारा 43.9 डिग्री पारा पार: जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. पिछले तीन दिनों से तापमान 44 डिग्री के आसपास बना हुआ है. शनिवार को अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री रहा. मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों में भी इसी तरह की तपिश बनी रहने की संभावना है. दोपहर में भीषण गर्मी के कारण बाजारों में सन्नाटा छा गया. लोग गर्मी से बचने के लिए घरों में ही रहे और एसी-कूलर का सहारा लेते नजर आए. नई धानमंडी में श्रमिक भी छांव में बैठकर आराम करते दिखाई दिए. गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पहली से आठवीं तक के स्कूलों का समय भी बदल दिया गया है, ताकि बच्चों को लू और तेज धूप से बचाया जा सके.
अनूपगढ़ के कार्यवाहक पीएमओ डॉ केशव कामरा ने बताया कि अस्पताल में लू से प्रभावित मरीजों के लिए 10 बेड का विशेष वार्ड तैयार किया गया है, जिसमें 2 एसी और 8 कूलर लगाए गए हैं. साथ ही ORS कॉर्नर भी स्थापित किया गया है. उन्होंने आमजन से अपील की है कि जरूरी काम होने पर ही घर से निकलें, सिर ढककर रखें और अधिक से अधिक पानी का सेवन करें. वहीं कपड़ा व्यापारी लकी आहूजा ने बताया कि गर्मी के कारण बाजार में ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है. युवा नेता सुमित सुथार ने नगर पालिका से सड़कों पर पानी के छिड़काव और सार्वजनिक स्थानों पर ठंडे पानी की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि लोगों को राहत मिल सके.