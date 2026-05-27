गुरुग्राम में हीट वेव से बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे पक्षी, बढ़े डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के मामले
हरियाणा में भीषण गर्मी और हीट वेव से पक्षी बीमार पड़ रहे हैं. गुरुग्राम के अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मामले बढ़े हैं.
Published : May 27, 2026 at 12:12 PM IST
गुरुग्राम: इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव का असर अब केवल इंसानों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि बेजुबान पक्षी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. गुरुग्राम में लगातार बढ़ते तापमान के कारण बड़ी संख्या में पक्षी बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं. पशु चिकित्सकों की मानें तो तेज धूप और पानी की कमी के चलते पक्षियों की हालत लगातार बिगड़ रही है.
अस्पताल में बढ़ रहे बीमार पक्षियों के केस: इस बारे में गुरुग्राम के पशु चिकित्सक डॉ. राजकुमार ने बताया कि, "गर्मी के मौसम में उनके अस्पताल में आने वाले पक्षियों की संख्या लगातार बढ़ी है. अस्पताल में बाज, मोर, कबूतर, बुलबुल और टेलर बर्ड जैसे कई पक्षियों का इलाज किया जा रहा है. तेज गर्मी और लू की वजह से पक्षियों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. कई पक्षी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं."
डिहाइड्रेशन और संक्रमण बन रहे बड़ी समस्या: डॉ. राजकुमार ने आगे कहा कि, "भीषण गर्मी के कारण पक्षियों में डायरिया और आंखों से जुड़ी बीमारी कोराइजा के मामले भी बढ़ रहे हैं. इसके अलावा छोटे पक्षियों और उनके बच्चों में चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां देखने को मिल रही हैं. पानी की कमी और अत्यधिक गर्म वातावरण पक्षियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है, जिससे संक्रमण तेजी से फैलता है."
लोगों से की अपील: डॉ. राजकुमार ने लोगों से पक्षियों की मदद के लिए आगे आने की अपील की है. उन्होंने कहा कि, "छोटी-सी पहल कई बेजुबान जीवों की जान बचा सकती है. घरों की छतों, बालकनियों और सार्वजनिक स्थानों पर मिट्टी के बर्तनों में साफ पानी और दाने जरूर रखें. मिट्टी के बर्तन पानी को लंबे समय तक ठंडा बनाए रखते हैं, जिससे पक्षियों को राहत मिलती है."
पर्यावरण संरक्षण की भी जरूरत: विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बढ़ती गर्मी और घटते जल स्रोत पक्षियों के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं. ऐसे में लोगों को पेड़-पौधे लगाने और जल स्रोतों को बचाने की दिशा में भी काम करना होगा, ताकि पक्षियों और अन्य जीवों को सुरक्षित वातावरण मिल सके.
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