ETV Bharat / state

गुरुग्राम में हीट वेव से बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे पक्षी, बढ़े डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के मामले

गुरुग्राम में हीट वेव से बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे पक्षी ( ETV Bharat )