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तपने लगे पहाड़! हिमाचल में 39 डिग्री के पार पहुंचा पारा, जानें कब होगी बारिश?

शिमला में भी इस बार गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है. अभी यहां तापमान पिछले साल के मुकाबले ज्यादा चल रहा है.

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हिमाचल में बढ़ने लगा तापमान (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 8:34 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले दो दिनों से तेज धूप के कारण गर्मी लगातार बढ़ रही है. आमतौर पर ठंडे रहने वाले पहाड़ी इलाकों में भी अब गर्मी का असर साफ दिखाई देने लगा है. मैदानी क्षेत्रों के साथ-साथ कई पहाड़ी शहरों में तापमान तेजी से बढ़ा है, जिससे लोगों को दिन के समय घरों से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है.

ऊना बना सबसे गर्म शहर

सोमवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान ऊना में दर्ज किया गया, जहां पारा 39.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. इसके अलावा बिलासपुर में 38.5 डिग्री, सुंदरनगर में 38.1 डिग्री, हमीरपुर में 38 डिग्री और कांगड़ा में 38.3 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ. मंडी और बरठी जैसे इलाकों में भी तेज गर्मी देखने को मिली. लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है.

शिमला और धर्मशाला में भी बढ़ी गर्मी

हिल स्टेशन शिमला में भी इस बार मई महीने में गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है. सोमवार को शिमला का अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा रहा. वहीं धर्मशाला में तापमान 35 डिग्री तक पहुंच गया. सुंदरनगर में भी इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले 72 घंटों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है. तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में गर्मी और ज्यादा महसूस होगी. मौसम विभाग ने कहा है कि फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है.

आज से एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टरबेंस

मौसम विभाग ने बताया कि आज से हिमाचल में नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने जा रहा है. हालांकि इसका असर ज्यादा बड़े स्तर पर देखने को नहीं मिलेगा. इसका प्रभाव मुख्य रूप से ऊंचे पहाड़ी इलाकों तक सीमित रहने की संभावना है. इसके कारण कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है.

कब होगी बारिश?

मौसम विभाग के मुताबिक 19 से 21 मई तक ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी के आसार हैं. वहीं 22 मई को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है. इसके अलावा 23 और 24 मई को भी ऊंचे इलाकों में मौसम बदल सकता है. हालांकि मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का असर अभी बना रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों में तेज आंधी चलने की संभावना जताई है. इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

11 शहरों का पारा 35 डिग्री के पार

प्रदेश के 11 शहरों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है. इससे साफ है कि इस बार गर्मी ने पहाड़ों में भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी और बदलते मौसम दोनों के लिए तैयार रहना होगा.

कहां कितना तापमान

स्थान न्यूनतम तापमानअधिकतम तापमान
शिमला 18.2°C 28.6°C
सुंदरनगर 18.5°C 38.1°C
भुंतर 15.4°C 35.3°C
कल्पा 9.8°C 27.1°C
धर्मशाला 18.1°C 35.0°C
कांगड़ा 19.7°C 38.3°C
ऊना 20.3°C 39.7°C
नाहन 19.9°C 36.4°C
केलांग 7.7°C 23.0°C
सोलन 17.2°C 35.0°C

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