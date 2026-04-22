दिल्ली-NCR में गर्मी का अटैक शुरू, जाने आने वाले दिनों में कैसा रहेगा तापमान
दिल्ली- एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही है. तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है.
Published : April 22, 2026 at 7:27 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में प्रचंड गर्मी शुरू हो गई है. चिलचिलाती धूप से लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी का असर देखने को मिल सकता है. इससे आम जनजीवन प्रभावित होगा.
बीते दिन यानि मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक 38.8 डिग्री दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री कम 20.5 डिग्री दर्ज हुआ. हवा में नमी का स्तर 63 से 22 प्रतिशत रहा. रिज क्षेत्र दिल्ली का सबसे गर्म इलाका रहा, जहां का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया.
The India Meteorological Department has forecast heatwave conditions in the city from Wednesday till April 24, with the maximum temperature likely to touch 42 degrees Celsius and the minimum expected to hover around 22 degrees… pic.twitter.com/iQEDuFi5ei
आज के मौसमका हाल
दिल्ली-एनसीआर में बुधवार आज का मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा. सुबह 6 बजे तापमान 25 डिग्री के करीब है. दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 39 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के करीब रहेगा. मौसम में 34 प्रतिशत नमी देखने को मिलेगी. इसके साथ ही मौसम विभाग ने बुधवार से शुक्रवार तक तीन दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान अधिकतम तापमान 41 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. तीनों दिन आसमान साफ रहेगा और तेज धूप निकली रहेगी. कहीं कहीं लू भी चलेगी. इससे गर्मी और अधिक तीव्र होगी। सप्ताहांत में भी गर्मी कम होने के संकेत नहीं हैं, हालांकि आंशिक बादल छाने की संभावना है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली बुधवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 210 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 198, गुरुग्राम में 185, गाजियाबाद में 178, ग्रेटर नोएडा में 172 और नोएडा में 168 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.
ये भी पढ़ें : मिशन 2047: जलवायु-जोखिम के दौर में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में बीमा का यूनिवर्सलाइजेशन