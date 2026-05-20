ETV Bharat / state

हीट वेव से बेहाल दुधारू पशु, 10% तक घटा दूध उत्पादन, वेटरनरी सर्जन ने दिए बचाव के खास टिप्स

हरियाणा में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. गर्मी से दुधारू पशु हीट स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं. इससे दूध उत्पादन घटा है.

Haryana Dairy animals heat stress
हीट वेव से बेहाल दुधारू पशु (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 20, 2026 at 10:50 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र में लगातार बढ़ रहे तापमान और हीट वेव ने आम जनजीवन के साथ-साथ पशुधन को भी बुरी तरह प्रभावित करना शुरू कर दिया है. चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के कारण दुधारू गाय और भैंसें हीट स्ट्रेस का शिकार हो रही हैं. इसका सीधा असर दूध उत्पादन पर पड़ रहा है. पशुपालकों के अनुसार कई पशुओं का दूध 10 प्रतिशत तक कम हो गया है, जिससे डेयरी व्यवसाय प्रभावित हो रहा है.

"हीट स्ट्रेस से घट रहा दूध उत्पादन": इस मामले में कुरुक्षेत्र के वेटरनरी सर्जन डॉक्टर रोहतास सैनी ने कहा कि, "अत्यधिक गर्मी पशुओं के शरीर पर गंभीर असर डालती है. जब तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है तो पशु तनाव में आ जाते हैं. वे कम खाना खाते हैं और ज्यादा हांफते हैं, जिससे दूध उत्पादन में गिरावट आती है. यदि समय रहते सावधानी नहीं बरती गई तो पशुओं की सेहत पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है."

Haryana Dairy animals heat stress
10% तक घटा दूध उत्पादन (ETV Bharat)

आवास प्रबंधन जरूरी: डॉक्टर रोहतास सैनी ने आगे कहा कि, "पशुओं को सीधे धूप और लू से बचाना सबसे जरूरी है. उन्हें हमेशा पक्के और हवादार शेड या घने पेड़ों की छांव में रखना चाहिए. पशुशाला में हवा के उचित वेंटिलेशन का इंतजाम होना चाहिए. गर्मी से राहत देने के लिए पंखे और कूलर का उपयोग करना लाभदायक रहेगा. यदि पशुशाला टिन शेड की बनी हो तो उसकी छत पर घास-फूस या बोरी डालकर पानी का छिड़काव करना चाहिए, ताकि अंदर का तापमान नियंत्रित रह सके."

वेटरनरी सर्जन ने दिए बचाव के खास टिप्स (ETV Bharat)

पानी पशुओं के लिए जीवन रक्षक: इस भीषण गर्मी में पानी पशुओं के लिए जीवन रक्षक साबित हो रहा है. इस बारे में डॉक्टर सैनी कहते हैं कि, "पशुओं को चौबीसों घंटे साफ और ताजा पानी उपलब्ध होना चाहिए. बासी या गर्म पानी पशुओं को नुकसान पहुंचा सकता है. पशुओं को दिन में तीन से चार बार नहलाया जाए. इससे उनके शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है और हीट स्ट्रेस कम होता है. नहलाने के बाद पशुओं को काफी राहत मिलती है."

हरा चारा और संतुलित आहार जरूरी: गर्मी के मौसम में पशुओं के खान-पान का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है. पशुओं के खानपान को लेकर डॉक्टर रोहतास सैनी ने कहा कि, "गर्मियों में हरे चारे की मात्रा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है. इससे पशु हाइड्रेटेड रहते हैं और दूध उत्पादन बनाए रखने में मदद मिलती है. दोपहर की तेज गर्मी में भारी आहार देने से बचना चाहिए. पशुओं को सुबह जल्दी या शाम के समय चारा देना ज्यादा फायदेमंद रहता है."

"मिनरल मिक्सचर की न होने दें कमी": डॉक्टर सैनी ने आगे कहा कि, "गर्मी में पशु ज्यादा हांफते हैं और लार भी अधिक बहती है, जिससे शरीर से जरूरी मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं. ऐसे में पशुओं के आहार में नियमित रूप से मिनरल मिक्सचर शामिल करें. इससे पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहती है और वे स्वस्थ रहते हैं."

पशुपालकों की बढ़ी चिंता: वहीं, कुरुक्षेत्र के पशुपालक भीम सिंह ने कहा कि, "गर्मियों के कारण पशुओं को काफी परेशानी हो रही है. हम पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए लगातार पानी, छांव और नहलाने का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लू का खतरा बना रहता है. गर्मियों के ये दो-तीन महीने पशुधन के लिए सबसे कठिन होते हैं और थोड़ी सी लापरवाही भी भारी नुकसान पहुंचा सकती है."

बचाव के लिए क्या करें:

  • पशुओं को छायादार और हवादार स्थान पर रखें.
  • दिन में 3 से 4 बार पशुओं को नहलाएं.
  • साफ और ठंडा पानी लगातार उपलब्ध कराएं.
  • हरे चारे की मात्रा बढ़ाएं.
  • दोपहर में भारी आहार देने से बचें.
  • सुबह और शाम के समय ही चारा खिलाएं.
  • पशुओं के आहार में मिनरल मिक्सचर जरूर शामिल करें.
  • शेड में पंखे, कूलर और पानी का छिड़काव करें.

ये भी पढ़ें:हरियाणा में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी, 7 शहरों में पारा 45 डिग्री पार, 25 मई तक राहत के आसार नहीं

TAGGED:

MILK PRODUCTION DECLINE
HEATWAVE IMPACT ON LIVESTOCK
COW BUFFALO HEAT STRESS
CATTLE CARE IN SUMMER
HARYANA DAIRY ANIMALS HEAT STRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.