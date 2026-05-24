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दिल्ली-NCR में कहर बरपा रही गर्मी, भीषण लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी; जानें IMD का नया अपडेट

मौसम विभाग का कहना है कि 24 मई से 28 मई के बीच दिल्ली में फिर से हीटवेव का असर बढ़ेगा.

दिल्ली-NCR में कहर बरपा रही गर्मी
दिल्ली-NCR में कहर बरपा रही गर्मी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 24, 2026 at 8:21 AM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में टेम्प्रेचर के टॉर्चर का दौर लगातार जारी है. मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट और उसके बाद तीन दिनों का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार देर रात व शनिवार सुबह मौसम में बदलाव होने के कारण दिल्ली के अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई. शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस था जो शनिवार को कम होकर 28.4 डिग्री सेल्सियस हो गया। वहीं, अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जो कि शुक्रवार को 43.3 था.

आज के मौसम का हाल
मौसम विभाग का कहना है कि 24 मई से 28 मई के बीच दिल्ली में फिर से हीटवेव का असर बढ़ेगा. अधिकतम तापमान में अगले चार दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है. कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है. मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री के बीच और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री के बीच रह सकता है. रविवार-सोमवार के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मंगलवार, बुधवार और गुरुवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7 :15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 211 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 158, गुरुग्राम में 162, गाजियाबाद में 178, ग्रेटर नोएडा में 156 और नोएडा में 148 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

दिल्ली के इलाकों का तापामान
दिल्ली के इलाकों का तापामान (ETV Bharat)

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