दिल्ली-NCR में गर्मी का प्रकोप जारी, जाने आज कैसा रहेगा मौसम का हाल
मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार को दोपहर बाद या शाम के समय तेज धूल भरी आंधी और हल्की बारिश हो सकती है.
Published : June 15, 2026 at 7:16 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में इन दोनों बढ़ गर्मी पड़ रही है हालांकि दिन के समय तेज धूप शाम के समय मौसम में बदलाव भी देखने को मिल रहा है. देर रात राजधानी दिल्ली एनसीआर के इलाकों में आसमान में काले और घने बादल छाए रहे हालांकि एक दो जगह बूंदाबांदी भी हुई.
दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में कल दिन का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस कम है. सफदरजंग में रविवार को न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से तो 1.8 डिग्री सेल्सियस कम है.
आज के मौसम का हाल
मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज सोमवार को अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार को दोपहर बाद या शाम के समय तेज धूल भरी आंधी और हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने के आसार हैं. मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 115 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 108, गुरुग्राम में 118, गाजियाबाद में 125, ग्रेटर नोएडा में 129 और नोएडा में 112 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
ये भी पढ़ें-