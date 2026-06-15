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दिल्ली-NCR में गर्मी का प्रकोप जारी, जाने आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में इन दोनों बढ़ गर्मी पड़ रही है हालांकि दिन के समय तेज धूप शाम के समय मौसम में बदलाव भी देखने को मिल रहा है. देर रात राजधानी दिल्ली एनसीआर के इलाकों में आसमान में काले और घने बादल छाए रहे हालांकि एक दो जगह बूंदाबांदी भी हुई.

दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में कल दिन का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस कम है. सफदरजंग में रविवार को न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से तो 1.8 डिग्री सेल्सियस कम है.

आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज सोमवार को अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार को दोपहर बाद या शाम के समय तेज धूल भरी आंधी और हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने के आसार हैं. मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है.