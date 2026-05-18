यूपी में हीटवेव व भीषण गर्मी का अलर्ट, आगरा और वाराणसी में नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद
आगरा में सोमवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है. मौसम विभाग का अलर्ट है कि अगले 24 घंटे में हीटवेव चलेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 11:08 PM IST
आगरा/वाराणसी : उत्तर भारत में गर्मी तेवर दिखा रही है. सुबह नौ बजे से ही आसमान से आग बरस रही है. आगरा में सोमवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है. मौसम विभाग का अलर्ट है कि अगले 24 घंटे में हीटवेव चलेगी. जिसके चलते लोगों के मोबाइल पर अलर्ट मैसेज भी आया है. भीषण गर्मी और हीटवेव के अलर्ट को लेकर आगरा जिला प्रशासन ने नर्सरी से 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी का आदेश जारी किया है.
वहीं वाराणसी में भी बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी परिषदीय विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा के समस्त विद्यालय सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड एवं अन्य समस्त बोर्ड के विद्यालय में मंगलवार 19 मई से 25 मई 2026 तक शिक्षण कार्य पूर्णतया बंद रखने के निर्देश दिए हैं.
बता दें कि भीषण गर्मी और हीटवेव को लेकर आगरा जिला प्रशासन ने सोमवार को कई विभागों के साथ बैठक की. जिसमें जिलाधिकारी मनीष बंसल ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश किए माैसम विभाग ने हीटवेव का अलर्ट जारी किया है.
हीट वेट की चेतावनी के बाद ही सोमवार रात करीब सवा नौ बजे जिला विद्यालय निरीक्षक ने नर्सरी से 12वीं तक के स्कूलों को 19 मई 2026 को बंद रखने का आदेश जारी किया है. इस आदेश में राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, वित्तविहीन विद्यालय व समस्त बोर्डों से मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय पर लागू रहेगा. आदेश में सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि कोई स्कूल इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
आगरा की बात करें तो सोमवार को अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है. इसके साथ ही सोमवार को न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है. सोमवार को न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा. जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
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