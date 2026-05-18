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यूपी में हीटवेव व भीषण गर्मी का अलर्ट, आगरा और वाराणसी में नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद

यूपी में हीटवेव व भीषण गर्मी का अलर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )