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छत्तीसगढ़ में हीटवेव अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानिए बड़े शहरों का तापमान

हीटवेव अलर्ट जारी ( ETV Bharat )

रायपुर: पिछले 1 सप्ताह से राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी जारी है. गर्मी की वजह से लोग बाहर निकलने से घबराने लगे हैं. रायपुर सहित प्रदेश के दूसरे जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है. छत्तीसगढ़ के जिलों में 24 से 48 घंटे के दौरान हीटवेव चलने को लेकर मौसम विभाग ने आरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. छत्तीसगढ़ में हीटवेव का अलर्ट जारी शुक्रवार को दुर्ग में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री दर्ज किया गया. रायपुर में 44.02 डिग्री दर्ज किया गया था. प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर चल रहा है. वैसे भी तेज गर्मी और हीटवेव से बचने के लिए जारी की गई एडवाइजरी में दोपहर 12:00 से शाम 4:00 बजे अनावश्यक घर से बाहर न निकले. 25 मई से छत्तीसगढ़ में नौतपा भी शुरू होने वाला है. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि अधिकतम तापमान में और भी बढ़ोत्तरी हो सकती है. मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी जारी है.



