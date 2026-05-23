ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में हीटवेव अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानिए बड़े शहरों का तापमान

अगले 24 से 48 घंटे के लिए जारी किया गया ऑरेंज और येलो अलर्ट. शुक्रवार दुर्ग में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री दर्ज हुआ.

HEATWAVE ALERT
हीटवेव अलर्ट जारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 23, 2026 at 4:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: पिछले 1 सप्ताह से राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी जारी है. गर्मी की वजह से लोग बाहर निकलने से घबराने लगे हैं. रायपुर सहित प्रदेश के दूसरे जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है. छत्तीसगढ़ के जिलों में 24 से 48 घंटे के दौरान हीटवेव चलने को लेकर मौसम विभाग ने आरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.

छत्तीसगढ़ में हीटवेव का अलर्ट जारी

शुक्रवार को दुर्ग में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री दर्ज किया गया. रायपुर में 44.02 डिग्री दर्ज किया गया था. प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर चल रहा है. वैसे भी तेज गर्मी और हीटवेव से बचने के लिए जारी की गई एडवाइजरी में दोपहर 12:00 से शाम 4:00 बजे अनावश्यक घर से बाहर न निकले. 25 मई से छत्तीसगढ़ में नौतपा भी शुरू होने वाला है. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि अधिकतम तापमान में और भी बढ़ोत्तरी हो सकती है. मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी जारी है.


ऑरेंज अलर्ट

अगले 24 घंटे के लिए जारी किए गए ऑरेंज अलर्ट में प्रदेश के बिलासपुर, रायगढ़, मुंगेली, रायपुर, बलौदा बाजार, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम और राजनादगांव जिले के एक दो स्थानों पर लू चलने की संभावना है.


येलो अलर्ट

अगले 24 घंटे के लिए जारी किए गए येलो अलर्ट में प्रदेश के सारंगढ़, भिलाईगढ़, सक्ती, कोरबा जांजगीर चांपा, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, बालोद और खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के एक दो स्थानों पर गर्म हवाएं चलने की संभावना है.

अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट

अगले 48 घंटे के लिए जारी किए गए ऑरेंज अलर्ट में बिलासपुर, रायगढ़, मुंगेली, रायपुर, बलौदा बाजार, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम और राजनादगांव जिले के एक दो स्थानों पर लू चलने की संभावना है.

इन जिलों के लोग रहें सतर्क

अगले 48 घंटे के लिए जारी किए गए येलो अलर्ट में प्रदेश के सारंगढ़, भिलाईगढ़, सक्ती, कोरबा, जांजगीर चांपा, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, बालोद और खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के एक दो स्थानों पर लू चलने की संभावना है.



मई महीने में पिछले 6 सालों में रायपुर में अधिकतम तापमान

  • 26 मई 2020 को रायपुर का अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री दर्ज किया गया
  • 30 मई 2021 को रायपुर का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री दर्ज किया गया
  • 1 मई 2022 को रायपुर का अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री दर्ज किया गया
  • 24 मई 2023 को रायपुर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया
  • 30 मई 2024 को रायपुर का अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री दर्ज किया गया
  • 13 मई 2025 को रायपुर का अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री दर्ज किया गया



TAGGED:

METEOROLOGICAL DEPARTMENT
ORANGE ALERT
YELLOW ALERT
MAXIMUM TEMPERATURE IN DURG
HEATWAVE ALERT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.