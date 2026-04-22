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झारखंड में तपिश का सितम! इन जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट, डाल्टनगंज में झुलसाने वाली गर्मी

झारखंड में इन दिनों तपिश वाली गर्मी से लोग परेशान हैं.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 22, 2026 at 3:57 PM IST

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रांची: झारखंड में मौसम की स्थिति बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहने वाली है. 22 अप्रैल को राज्य के कई हिस्सों में लू का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है. रांची स्थिति मौसम केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, बुधवार को राज्य के कई हिस्सों में हीट वेव यानी लू के चलने की संभावना है.

इन जिलों में गर्मी का कहर

खासकर उत्तर-पूर्वी और मध्य इलाकों में इसका असर अधिक रहेगा. हीट वेव को देखते हुए देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, बोकारो और धनबाद के लोगों से अलर्ट रहने की सलाह दी गई है. पिछले 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है.

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झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान. (फोटो-सौ. मौसम विभाग) (Etv bharat)

इन जिलों में बदलेगा मौसम का मिजाज

हालांकि कुछ जिलों में इस तपिश के ज्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रहने की संभावना जताई गई है. मौसम केंद्र के मुताबिक, 24 अप्रैल से झारखंड के मौसम में बदलाव शुरू होगा. राज्य के पूर्वी हिस्सों में आंशिक बादल छाने लगेंगे और कहीं-कहीं हल्की बारिश या गर्जन के साथ बूंदाबांदी हो सकती है. खासकर देवघर, दुमका, गिरिडीह, साहिबगंज और पाकुड़ जैसे जिलों में मौसम करवट लेता नजर आएगा.

25 और 26 अप्रैल को यह बदलाव और व्यापक रूप ले सकता है. इस दौरान उत्तर-पूर्वी, दक्षिणी और मध्य झारखंड के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवा चलने और वज्रपात की संभावना जताई गई है. हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलने लगेगी. इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आ सकती है.

जिलों में अधिकतम तापमान का हाल

झारखंड के कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं. जहां तापमान सामान्य से काफी ऊपर चल रहा है. हीट वेव की वजह से डाल्टनगंज में 43.4 डिग्री, जमशेदपुर में 42.4 डिग्री, चाईबासा 42.4 डिग्री बोकारो में 42.1 डिग्री और सरायकेला में तापमान 42.4 डिग्री हो गया है. इसके अलावा देवघर, कोडरमा, गोड्डा और पाकुड़ का अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री के ऊपर चला गया है.

राजधानी रांची का हाल

इसके साथ ही राजधानी में भी गर्मी का असर दिख रहा है. यहां अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से ऊपर है. हालांकि अन्य जिलों की तुलना में थोड़ी राहत बनी हुई है. राहत की बात है कि पिछले 48 घंटे में रांची की अधिकतम तापमान में 1.5 डिग्री की कमी आई है.

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