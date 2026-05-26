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दिल्ली-NCR में कहर बरपा रही गर्मी, भीषण लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी; जानें IMD का नया अपडेट

बीते दिन रविवार रात की रिकार्डतोड़ गर्मी के बाद सोमवार को दिन में भी तेज गर्मी का दौर बना रहा. अधिकतम तापमान सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सर्वाधिक अधिकतम तापमान रिज क्षेत्र में 44.3 डिग्री दर्ज हुआ. हवा में नमी का स्तर 44 से 22 प्रतिशत तक रहा.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है. सूरज दिन में आंखें तरेर कर कहर बरपा रहा है तो रातें भी राहत देने के बजाय तपिश का बोझ बढ़ा रही हैं. हालात ऐसे हैं कि दिन तो क्या, अब रातों की नींद भी गर्मी ने छीन ली है.

आईएमडी ने मंगलवार को लू चलने की आशंका जताते हुए 'येलो अलर्ट' जारी किया है, जिसके कारण अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, फिलहाल राहत के आसार कम हैं. 26 और 27 मई के लिए भीषण गर्मी और लू का यलो अलर्ट जारी किया गया है. इन दो दिनों में आसमान ज्यादातर साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. न्यूनतम तापमान 29 से 32 डिग्री के बीच रहने की संभावना है.

दिल्ली में इलाकों में तापमान (ETV Bharat)

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 298 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 188, गुरुग्राम में 175, गाजियाबाद में 177, ग्रेटर नोएडा में 182 और नोएडा में 188 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर बना हुआ है.

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