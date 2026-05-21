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तपने लगा राजस्थान: 46 डिग्री के टॉर्चर के बीच 14 शहरों में हीटवेव का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच लू और धूलभरी हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है.दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी गई है.

सड़कों पर पसरा सन्नाटा
सड़कों पर पसरा सन्नाटा (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 21, 2026 at 1:54 PM IST

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जयपुर : राजधानी समेत पूरे राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है. राज्य के ज्यादातर जिले तेज गर्मी और लू की चपेट में हैं, जहां अधिकतम तापमान लगातार 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए आने वाले दिनों में हालात और गंभीर होने की आशंका जताई है. गुरुवार के लिए मौसम विभाग ने अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, फलोदी और श्रीगंगानगर सहित 14 शहरों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है.

मौसम केंद्र के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर राज्य के पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूलभरी सतही हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ ही लू के थपेड़ों का असर भी बना रहेगा. ऐसे में आमजन को विशेष सावधानी बरतने और दोपहर के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है.

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14 शहरों में लू का अलर्ट : मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री के बीच रहने और कई इलाकों में हीटवेव व ऊष्णरात्रि की स्थिति बने रहने की संभावना है.

मरुधरा में भीषण गर्मी का अलर्ट
मरुधरा में भीषण गर्मी का अलर्ट (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

श्रीगंगानगर रहा सबसे गर्म : पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा पिलानी में 45.3, बीकानेर और फलोदी में 44.8, चूरू में 44.5, अलवर और कोटा में 44.2, चित्तौड़गढ़ में 44.0 और जैसलमेर में 43.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. जयपुर में भी तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.

14 शहरों में हीटवेव का अलर्ट
दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

गर्मी का असर अब केवल दिन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रात के तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. कई शहरों में न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है, जिससे लोगों को रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही. जयपुर, बीकानेर और डूंगरपुर जैसे शहरों में रात का पारा 31 डिग्री के पार पहुंच गया है.

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एसडीआरएफ ने की अपील : प्रदेश के आपदा राहत विभाग ने भी गर्मी को लेकर आम लोगों से अपील की है. SDRF ने एक्स पर लिखा है कि भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए पर्याप्त पानी पियें, दोपहर में अनावश्यक बाहर निकलने से बचें, हल्के सूती वस्त्र पहनें और बेजुबान पशु-पक्षियों हेतु पानी की व्यवस्था करें. आपात स्थिति में SDRF राजस्थान 24x7 आपकी सेवा में तत्पर है. जाहिर है कि लगातार बढ़ते तापमान के चलते आने वाले दिनों में गर्मी का असर और तेज हो सकता है. ऐसे में लोगों को पर्याप्त पानी पीने, धूप से बचाव करने और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है. राजस्थान में फिलहाल राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं और भीषण गर्मी का यह दौर अभी जारी रहने की संभावना है.

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