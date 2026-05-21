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अगले 48 घंटे कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट, बीमार पड़ने से कैसे बचें? डॉक्टरों से जानिये

डॉक्टरों का कहना है दिन में बाहर निकलने से परहेज करे. नारियल पानी, जलजीरा, नींबू पानी का सेवन करें.

HEATWAVE ALERT IN UTTARAKHAND
उत्तराखंड में हीट वेव अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 21, 2026 at 6:03 PM IST

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देहरादून: मौसम केंद्र ने अगले 48 घंटे के दौरान कई जिलों में भीषण गर्मी और हीट वेव की संभावना जताई है. जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है. बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है. डॉक्टरों ने विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और कामकाजी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.

मौसम विभाग के अनुसार हरिद्वार ,पौड़ी, देहरादून, उधम सिंह नगर नैनीताल और उत्तरकाशी के कुछ इलाकों में तापमान में और अधिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है. मौसम विभाग के निदेशक सीएस तोमर ने बताया मैदानी जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच सकता है. पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने के आसार हैं. आज लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है.

जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों और चिकित्सा इकाइयों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर झा ने कहा दोपहर से शाम 4 बजे तक अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से परहेज करें. अगर बहुत ज्यादा जरूरी कार्य से निकालना पड़े तो सिर को छाते या कपड़े से ढकें. चेहरे को मास्क या फिर सूती कपड़े से सुरक्षित रखें. उन्होंने कहा शरीर में पानी की कमी नहीं होने दें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं, खासकर तरल पदार्थ का सेवन जरूर करें.

उन्होंने बताया गर्मी के मौसम में नारियल पानी, जलजीरा, नींबू पानी, तरबूज, खरबूजा जैसे फलों का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है. उन्होंने बताया हीट वेव के दौरान तेज बुखार, सिर दर्द उल्टी या बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई देने पर निकटतम अस्पताल में जरूर दिखाएं. उन्होंने इस मौसम में लापरवाही नहीं बरतने की सलाह दी है. वहीं, जिला प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें. और गर्मी से बचाव के सभी जरूरी उपाय अपनाएं. जिला प्रशासन ने हीट वेव से संबंधित सहायता और शिकायतों के लिए आपातकालीन परिचालन केंद्र को भी एक्टिव कर दिया है.

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