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'आग' उगल रहा सूरज, हरियाणा में 43 डिग्री के पास पहुंचा अधिकतम तापमान, रात में भी 'लू' का अलर्ट

हरियाणा में गर्मी ने दिखाए तेवर. लू और वार्म नाइट का यलो अलर्ट जारी, दिन के साथ अब रातें भी रहेंगी गर्म.

Heatwave Alert in Haryana
Heatwave Alert in Haryana (Canva)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 23, 2026 at 8:51 AM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा में अब गर्मी प्रचंड हो रही है. मौसम विभाग ने राज्य के 13 जिलों में लू को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही 8 शहरों में ‘वार्म नाइट’ की चेतावनी दी है. जिसका मतलब है कि रात में भी तापमान सामान्य से ज्यादा बना रहेगा. दक्षिण और पश्चिम हरियाणा के इलाकों में गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं.

दिन के साथ अब रातें भी कर रहीं परेशान: गर्मी का असर अब सिर्फ दिन तक सीमित नहीं है, बल्कि रात में भी राहत नहीं मिल रही. प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 1.7 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है. भिवानी, नूंह, नारनौल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला और रोहतक जैसे शहरों में रात का तापमान 24 डिग्री या उससे ज्यादा दर्ज किया गया है. फरीदाबाद में रात का तापमान 27.2 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे लोगों को गर्मी सता रही है.

दिन का पारा भी तेजी से चढ़ा: दिन के समय तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. औसतन अधिकतम तापमान में 1.1 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो सामान्य से 2.3 डिग्री ज्यादा है. नारनौल प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 42.5 डिग्री तक पहुंच गया. इसके अलावा रोहतक में 42.2 डिग्री, सिरसा में 41.6 डिग्री और हिसार में 41.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया.

आने वाले दिनों में और बढ़ेगी गर्मी: मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री तक और बढ़ोतरी हो सकती है. इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में लू के थपेड़े और तेज हो सकते हैं. जहां ज्यादातर शहर गर्मी से परेशान हैं, वहीं कुछ इलाकों में हल्की राहत भी देखने को मिली है. यमुनानगर में रात का तापमान सबसे कम 18.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो बाकी जिलों के मुकाबले काफी कम है.

ये भी पढ़ें- वॉर्म नाइट का अलर्ट जारी, फिलहाल हरियाणा वालों को गर्मी से नहीं मिलने वाली है राहत

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