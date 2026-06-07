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हरियाणा में लौटेगी भीषण गर्मी? 10 जून तक लू का अलर्ट, जानें कब आएगा मानसून

चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम बदलने वाला है. पिछले कुछ दिनों से राहत दे रहा पश्चिमी विक्षोभ अब कमजोर पड़ गया है. इसके साथ ही प्रदेश में एक बार फिर भीषण गर्मी और लू का दौर शुरू होने जा रहा है. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए कई जिलों में लू का यलो अलर्ट जारी किया है. अनुमान है कि कुछ इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच सकता है.

दक्षिण हरियाणा में आज भी बारिश और आंधी का अलर्ट: पश्चिमी विक्षोभ की विदाई के बावजूद दक्षिण हरियाणा के कुछ जिलों में रविवार को मौसम सक्रिय रह सकता है. मौसम विभाग ने महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल और नूंह में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का यलो अलर्ट जारी किया है. कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी आंधी चलने की संभावना है. हालांकि उत्तर और पश्चिम हरियाणा के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा.

पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही बढ़ा तापमान: मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होते ही प्रदेश में तापमान तेजी से बढ़ने लगा है. रोहतक में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया. राज्य के औसत तापमान में 3.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. अभी तापमान सामान्य स्तर के आसपास बना हुआ है, लेकिन अगले दो दिनों के बाद इसमें और तेजी आने की संभावना है. विभाग का अनुमान है कि आगामी चार दिनों में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ सकता है.

8 जून से शुरू होगा लू का असर: मौसम विभाग ने 8 जून से सिरसा, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में लू चलने की चेतावनी दी है. इसके बाद 9 जून से जींद, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल भी इसकी चपेट में आ सकते हैं. विभाग के अनुसार 10 जून को लगभग पूरे हरियाणा में भीषण लू चलने की संभावना है. इस दौरान दिन के समय बाहर निकलने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.