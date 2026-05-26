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हरियाणा में गर्मी का कहर जारी, 17 जिलों में सीवियर हीटवेव अलर्ट, 29 मई से बदलेगा मौसम

चंडीगढ़: हरियाणा में भीषण गर्मी लगातार लोगों की परेशानी बढ़ा रही है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 29 मई तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है. इस दौरान दक्षिण-पश्चिमी गर्म हवाएं चलेंगी, जिससे दिन और रात के तापमान में और बढ़ोतरी होगी. कई जिलों में हीटवेव के साथ सीवियर हीटवेव की स्थिति बनने की चेतावनी जारी की गई है.

सिरसा बना सबसे गर्म जिला: हरियाणा का औसत अधिकतम तापमान सोमवार को सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया. प्रदेश में सबसे अधिक तापमान सिरसा में 46.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. इसके अलावा रोहतक में 45.2 डिग्री, नारनौल में 44.2 डिग्री, भिवानी में 44 डिग्री और हिसार में 43.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दो दिनों में तापमान और बढ़ सकता है.

17 जिलों में जारी हुआ अलर्ट: मौसम विभाग ने महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, मेवात, पलवल, रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, जींद और कैथल जिलों में सीवियर हीटवेव का अलर्ट जारी किया है. वहीं अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर और चंडीगढ़ में हीटवेव चलने की संभावना जताई गई है. प्रशासन ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है.