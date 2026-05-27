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राजस्थान से भी ज्यादा गर्म हुआ हरियाणा, 46°C पहुंचा तापमान, लू का अलर्ट जारी, 4 दिन बाद फिर बदलेगा मौसम

राजस्थान से भी ज्यादा गर्म हुआ हरियाणा ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में नौतपा में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. राजस्थान से आने वाली गर्म दक्षिण-पश्चिमी हवाओं ने प्रदेश को तंदूर जैसा बना दिया है. मंगलवार को सिरसा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. कई जिलों में पारा 45 डिग्री के आसपास पहुंचने से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है. खास बात यह है कि गर्मी के मामले में हरियाणा ने राजस्थान को भी पीछे छोड़ दिया. राजस्थान के कोटा में अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. आज पूरे प्रदेश में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी: मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने 27 मई के लिए पूरे हरियाणा में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. सिरसा, हिसार, भिवानी, रोहतक और महेंद्रगढ़ समेत अधिकांश जिलों में तेज और झुलसाने वाली गर्म हवाएं चलने की संभावना है. दोपहर के समय तापमान और अधिक बढ़ सकता है. मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बेहद जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी है. लगातार बढ़ती गर्मी के कारण डीहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, कमजोरी और चक्कर आने जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं.