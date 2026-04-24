हरियाणा पर अगले 72 घंटे भारी! 45 डिग्री पार करेगा पारा? जानें आपका जिला लू के 'रेड जोन' में तो नहीं
Haryana Weather Update: हरियाणा में गर्मी ने 'गियर' बदल लिया है. IMD चंडीगढ़ के ताजा बुलेटिन ने प्रदेशवासियों की चिंता बढ़ा दी है.
Published : April 24, 2026 at 8:40 PM IST
हिसार: हरियाणा में सूरज आग उगल रहा है. मौसम विभाग की ताजा जारी रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल महीने में ही पारा 45 डिग्री तापमान के पार हो सकता है. शुक्रवार को हरियाणा का अधिकतम तापमान रोहतक में 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. लू यानी हीटवेव के चलते गर्मी हरियाणा वासियों को झुलसा रही है. मौसम विभाग के मुताबिक दिन ही नहीं, रात में भी लू परेशान रहेगी. ज्यादातर जिलों में Warm Night का भी अलर्ट है. यानी कि रात में भी लू सताएगी.
हरियाणा मौसम अपडेट: हरियाणा का अधिकतम तापमान रोहतक में 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ये सामान्य से 4.2 डिग्री ज्यादा रहा. यमुनानगर को छोड़कर सूबे के सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा चुका है. मौसम विभाग ने ने 25 अप्रैल तक हरियाणा में हीटवेव और वार्म नाइट का येलो अलर्ट जारी किया है. इसके बाद 26, 27 और 28 अप्रैल को बारिश की संभावना जताई है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है.
हरियाणा में बारिश कब होगी? हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर एमएल खिचड़ के अनुसार "तापमान अधिकतम 45 डिग्री के पास चल रहा है. 25 अप्रैल को पश्चिमी विभोक्ष आने की संभावना है. 26 से 27 अप्रैल आम तौर से परिवर्तनशील रहने की संभावना है. धूल भरी हवाएं चलेंगी. हरियाणा में 28 अप्रैल के दौरान बूंदाबांदी की संभावना है."
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लोगों को गर्मी से बचने की सलाह: डॉक्टर दीपक नागपाल ने कहा कि "लगातार गर्मी बढ रही है. अभी से गर्म हलाए चल रही हैं. बच्चों और बुर्जगों को गर्मी से बचाए रखें. पेय पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें. जरूरत होने पर घर से बाहर निकलें. सीधी धूप बचें. छाता लेकर घर से निकलें."
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