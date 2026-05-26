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हीटवेव का जानवरों पर असर, भीषण गर्मी में देखभाल कैसे करें, किन बातों का रखें ख्याल, जानिए

गर्मी में पशुओं का विशेष तौर पर रखें ख्याल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि जानवरों के लिए भी बड़ी परेशानी बनती जा रही है. तेज लू और गर्म हवाओं की वजह से जानवर भी तेजी से बीमार पड़ रहे हैं. तेज गर्मी के कारण जानवरों को लगातार पानी और ठंडी जगह की जरूरत होती है. अगर समय रहते सही देखभाल न की जाए, तो हीटवेव जानवरों की जान तक के लिए खतरा बन सकती है. यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसहारा गौवंश के लिए मुख्यमंत्री गोवंश संरक्षण योजना और इससे जुड़ी मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना की शुरुआत की थी. गौ आश्रय स्थलों में गर्मी से बचाव के भी इंतजाम किए जा रहे हैं. प्रोविजनल ऑफिसर और मेरठ के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पवित्र जीत सिंह ने बताया, इन दिनों गर्मी चरम पर है. मेरठ जिले की गौशालाओं की बात करें तो 30 स्थाई और अस्थाई गौ-आश्रय स्थल हैं. जानवरों पर भी हिटवेव का असर. (Video Credit; ETV Bharat) इनमें कुल 7 हजार 19 गौवंश संरक्षित किये हुए हैं. मेरठ में अस्थाई आश्रय स्थल 15, वृहद गौशाला 3, जबकि कान्हा गौ आश्रय स्थलों की संख्या 7 है, वहीं 5 काजी हाउस हैं. 5422 गौवंश संरक्षित हैं. गौशालाओं में जो पशु संरक्षित हैं, उनको लेकर शासन की तरफ से जो भी निर्देश हैं, उनका पालन कराया जा रहा है. गौशाला में साफ पीने का पानी, साथ ही हरा चारा और पर्याप्त मात्रा में उनके लिए भूसा समेत चारे की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है. साथ ही जहां पर कोई पेड़ आदि नहीं है, तो ऐसी जगहों पर टाट आदि की व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं. गर्मी के सीजन में समय-समय पर जमीन को गीला भी करने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि किसी भी गौवंश को लू आदि न लगे, हीटवेव से सुरक्षित बचाया जा सके. इन्हीं तमाम नियमों को ध्यान में रखते हुए गौशालाओं में पंखे की व्यवस्था की गई है, कुछ जगह पर कूलर, स्प्रिंकलर भी लगाए गए हैं.