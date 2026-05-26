हीटवेव का जानवरों पर असर, भीषण गर्मी में देखभाल कैसे करें, किन बातों का रखें ख्याल, जानिए
इंसानों की तरह जानवर भी गर्मी से परेशान होते हैं. सही से देखभाल नहीं होने पर जानवर बीमार पड़ जाते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 9:43 PM IST
मेरठ : देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि जानवरों के लिए भी बड़ी परेशानी बनती जा रही है. तेज लू और गर्म हवाओं की वजह से जानवर भी तेजी से बीमार पड़ रहे हैं. तेज गर्मी के कारण जानवरों को लगातार पानी और ठंडी जगह की जरूरत होती है. अगर समय रहते सही देखभाल न की जाए, तो हीटवेव जानवरों की जान तक के लिए खतरा बन सकती है.
यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसहारा गौवंश के लिए मुख्यमंत्री गोवंश संरक्षण योजना और इससे जुड़ी मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना की शुरुआत की थी. गौ आश्रय स्थलों में गर्मी से बचाव के भी इंतजाम किए जा रहे हैं. प्रोविजनल ऑफिसर और मेरठ के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पवित्र जीत सिंह ने बताया, इन दिनों गर्मी चरम पर है. मेरठ जिले की गौशालाओं की बात करें तो 30 स्थाई और अस्थाई गौ-आश्रय स्थल हैं.
इनमें कुल 7 हजार 19 गौवंश संरक्षित किये हुए हैं. मेरठ में अस्थाई आश्रय स्थल 15, वृहद गौशाला 3, जबकि कान्हा गौ आश्रय स्थलों की संख्या 7 है, वहीं 5 काजी हाउस हैं. 5422 गौवंश संरक्षित हैं. गौशालाओं में जो पशु संरक्षित हैं, उनको लेकर शासन की तरफ से जो भी निर्देश हैं, उनका पालन कराया जा रहा है. गौशाला में साफ पीने का पानी, साथ ही हरा चारा और पर्याप्त मात्रा में उनके लिए भूसा समेत चारे की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है.
साथ ही जहां पर कोई पेड़ आदि नहीं है, तो ऐसी जगहों पर टाट आदि की व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं. गर्मी के सीजन में समय-समय पर जमीन को गीला भी करने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि किसी भी गौवंश को लू आदि न लगे, हीटवेव से सुरक्षित बचाया जा सके. इन्हीं तमाम नियमों को ध्यान में रखते हुए गौशालाओं में पंखे की व्यवस्था की गई है, कुछ जगह पर कूलर, स्प्रिंकलर भी लगाए गए हैं.
पवित्र जीत सिंह बताते हैं कि पशुपालकों में ये आम धारणा है कि एक टीन शेड वाला शेल्टर बनाकर पशुओं को बांधना शुरू कर देते हैं. जबकि यह देखना चाहिए कि जिस जगह पर पशुपालक अपने पशुओं को बांध रहे हैं, क्या वह स्वयं भी वहां आधा घंटा रहने की स्थिति में हैं, या नहीं. अगर उन्हें ऐसा एहसास होता है कि जहां उन्होंने अपने पशु को बांधने का विचार बनाया है, वहां काफी गर्मी है तो यह समझ लें कि जिस तरह से व्यक्ति को गर्मी लगती है, पशुओं को भी उसी तरह से वहां समस्या का सामना करना पड़ेगा.
ऐसे में वहां कुछ ऊंचाई पर पंखा लगा हो, पशुओं के बांधने के स्थान की छत ऊंची होनी चाहिए, अगर छत पर टीन शेड है और गर्मी का सीजन है तो वह पशुओं के लिए घातक हो सकती है, क्योंकि ऐसी अवस्था में टीन शेड या नीची छत भट्टी की तरह तप जाती है. जिससे पशु अचानक बीमार हो जाते हैं. पशुपालक अपने पशुओं को जिस जगह पर बांधते हैं वह हवादार अवश्य हो. पशुपालक इस बात का भी ध्यान रखें कि कम से कम तीन बार उन्हें पेयजल उपलब्ध कराएं. इस मौसम में दुधारू पशुओं का दुग्ध उप्पादन भी घट जाता है.
पवित्र जीत सिंह बताते हैं, सुबह शाम के वक्त गौवंश को अवश्य नहलाएं. नहलाते समय शुरुआत पशु के पैरों पर पानी डालने से करें, इस तरह से पशु का जो थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम (Thermoregulatory System) है वो उसके तापमान के साथ एडजस्ट कर लेता है. पर्याप्त माता में ठंडा साफ पानी पशुओं को उपलब्ध कराना चाहिए. पशुओं को हरा चारा ही दें. सूखा चारा खाने से पशु के बीमार होने का खतरा बना रहता है. ताजा हरा चारा भूसे में आधा मिक्स करना चाहिए.
पशुपालकों को ये भी विशेष रूप से बात ध्यान रखनी चाहिए कि पशुओं के लिए जो भी भूसा सुबह दे रहे हैं उसे शाम को भिगोएं, इसी तरह जो शाम को डालना है उसे सुबह को ही भिगोना चाहिए. जिस किसी पशु को अपच या बंध आदि की समस्या है, या पशु जो दूध नहीं दे पाता है उसका दूध इस विधि के इस्तेमाल से कम भी नहीं होगा, ऐसी समस्याएं भी उत्पन्न नहीं होंगी.
यह भी पढ़ें : मेरठ के 8 स्टेशनों पर खुलेंगे फूड-रिटेल आउटलेट, 9 साल के लिए मिलेगा लाइसेंस, NCRTC ने टेंडर जारी किया