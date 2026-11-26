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MMDR पर अनलिमिटेड पॉलिटिक्स, सदन के अंदर-बाहर उलझते रहे माननीय, विशेष सत्र के दूसरे दिन सदन में लाया गया प्रस्ताव

रांचीः विशेष सत्र के दूसरे एवं अंतिम दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विधानसभा परिसर में एमएमडीआर कानून पर जमकर राजनीति होती रही. सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री जहां भाजपा पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की और इस कानून को वापस लेने तक सदन से लेकर सड़क तक विरोध जारी रखने का ऐलान किया. वहीं राज्य में अवैध खनन होने का आरोप लगाते हुए विपक्षी दल भाजपा और आजसू के विधायक राज्य सरकार पर हमला करते रहे.

हाथों में तख्ती लिए भाजपा और आजसू विधायक अवैध खनन को रोकने में हेमंत सरकार के विफल होने का आरोप लगाते हुए सरकार के कार्यशाली पर नाराजगी जताई और सरकार के विरोध में नारेबाजी की. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी नेता चंपाई सोरेन, विधायक पूर्णिमा दास, विधायक नीरा यादव, आजसू विधायक तिवारी महतो सहित कई नेताओं ने हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गिरती कानून व्यवस्था, महिला उत्पीड़न, जेपीएससी-जेएसएससी जैसे मुद्दे पर सरकार के विफल होने का आरोप लगाया.

आजसू विधायक और झमिमो के मंत्री के बयान (Etv Bharat)

पर्यावरण संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई हैः आजसू विधायक

धरना पर बैठे आजसू विधायक तिवारी महतो ने कहा कि मैं माइनिंग एरिया से आता हूं और हमेशा यह देखता हूं कि किस तरह से अवैध कारोबार यहां होता है. मैंने कई बार राज्य सरकार को इस संबंध में जानकारी दी है, इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया. रॉयल्टी का पैसा कहां जाता है उसका कोई हिसाब नहीं है. सेस लगाने की बात करने वाली यह सरकार माइनिंग क्षेत्र की जनता के लिए कुछ भी नहीं करती है. आज हालात यह है कि इन क्षेत्रों में प्रदूषित पानी से लेकर पर्यावरण संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है. शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विकास कार्य यहां नहीं हो रहे हैं.

यदि चोरी हो रही है कोयला का तो विपक्ष जानकारी देः मंत्री योगेंद्र प्रसाद

विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप पर पलटवार करते हुए राज्य सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद कहते हैं कि यदि कोयले की चोरी हो रही है तो विपक्ष इसकी जानकारी दे, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, लेकिन इसे एमएमडीआर के साथ नहीं जोड़ें. उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को हमारा सेस (cess) छीनकर हमारे अधिकारों से हमें वंचित नहीं करना चाहिए, हम इसके खिलाफ सदन से लेकर सड़कों तक विरोध करेंगे और तब तक करते रहेंगे, जब तक कि MMDR अधिनियम को वापस नहीं ले लिया जाता.