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सीएम सुक्खू का विपक्ष को 'चैलेंज', कहा: चिंता मत करो, हर बार लंबा ही 'खेला' हूं

बजट पेश करने के दौरान सीएम सुक्खू और विपक्ष के बीच नोक-झोंक भी हुई. कई बार विपक्ष ने हंगामा भी किया.

बजट भाषण के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
बजट भाषण के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ((PIC CREDIT: HIMACHAL VIDHAN SABHA))
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 4:19 PM IST

3 Min Read
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शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपना चौथा बजट पेश किया. अपने बजट भाषण में उन्होंने कई बार विपक्ष पर निशाना साधा. साथ ही भाषण को धार देने के लिए अशआर भी पढ़े. कई बार पक्ष विपक्ष में खटी मीठी नोक झोंक भी हुई और सीधा टकराव भी हुआ. विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया. कई मौकों पर स्पीकर ने बीच बचाव कर स्थिति को संभाला.

बजट पेश करने के दौरान सीएम सुक्खू और विपक्ष के बीच नोक-झोंक भी हुई. दरअसल सीएम सुक्खू बजट में पर्यटन क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों और आवंटित धन का ब्यौरा पटल पर रख रहे थे. इसी बीच विपक्ष से किसी सदस्य ने सीएम पर चुटकी ली. सीएम ने भी तुरंत मजाकिया लहजे में कहा कि आपका मंडी शिवधाम का ड्रीम प्रोजेक्ट हम ही पूरा करेंगे. इस पर विपक्षी सदस्य ने 2027 में आम चुनाव की बात कही.

बजट भाषण के दौरान सीएम सुक्खू ((VIDEO CREDIT: HIMACHAL VIDHAN SABHA))

मैं अभी जाने वाला नहीं हूं: सीएम सुक्खू

सीएम ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि 2027 में जनता किसको लाएगी ये कोई नही जानता है. आप चिंता मत करो, मैं जाने वाला बहुत कम हूं. सतपाल सत्ती और रणधीर शर्मा यूनिवर्सिटी समय से मुझे जानते हैं, जिन भी पदों पर रहा हूं लंबे समय तक रहा हूं. मैंने रिकॉर्ड ही बनाया है, चिंता मत करो. अभी जाने वाला नहीं हूं. इसी हल्की नोक झोंक के बाद सीएम ने फिर से अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है.

बजट के बीच टी ब्रेक

बजट के दौरान एक दिलचस्प बाक्या भी पेश आया. बजट के दौरान टी ब्रेक भी लिया गया. सीएम के बजट भाषण के दौरान करीब पौने दो बजे स्पीकर कुलदीप पठानिया ने कहा कि सीएम थक गए हैं और अभी काफी पन्ने पढ़े जाने हैं. बजट भाषण कुल 134 पन्नों का है, लिहाजा चाय की ब्रेक ले लेते हैं. स्पीकर ने सदन में कहा-थक गए हैं, ब्रेक तो नहीं करनी... और फिर सदन की कार्यवाही को एक घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया. इस पर सीएम सुक्खू ने भी हामी भरी थी. पहले ये ब्रेक पंद्रह मिनट के लिए कही गई, लेकिन बाद में इसे एक घंटे किया गया और सदन की कार्यवाही ढाई बजे दोपहर बाद तक स्थगित कर दी गई.

स्पीकर ने भी ली चुटकी

वहीं, बजट भाषण में जब भी नादौन का जिक्र आया तो स्पीकर ने इस पर चुटकी भी ली. आसन से स्पीकर ये कहते रहे कि नादौन व देहरा का ही नाम आ रहा है, भटियात भी जोड़ दो. उल्लेखनीय है कि नादौन सीएम सुक्खू की सीट है और देहरा से उनकी पत्नी कमलेश ठाकुर विधायक हैं. स्पीकर पठानिया का निर्वाचन क्षेत्र भटियात है. जब कुलदीप पठानिया ने नादौन व देहरा का नाम लेकर अपनी बात कही तो सीएम ने कहा कि उन्होंने तो स्पीकर से दिल जोड़ा है. इस तरह बजट भाषण की शुरुआत बेशक कड़वे माहौल में हुई, लेकिन बाद में धीरे-धीरे माहौल खुशगवार होता गया.

कैसा रहा बजट

हिमाचल के बजट का आकार पहले के मुकाबले कम हुआ है. हिमाचल में इस बार बजट का आकार 54,928 करोड़ रुपए है. ये पिछली बार से 3,586 करोड़ रुपए कम है. पिछली बार सीएम सुक्खू ने 58,514 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था. इस बार सीएम सुक्खू का चौथा बजट 54,928 करोड़ रुपए का है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में कम हुआ बजट का आकार, 54928 करोड़ के आकार का है सीएम सुक्खू का चौथा बजट

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