रामनवमी में डीजे पर प्रतिबंध क्यों, हिंदू हो रहे टारगेट, सदन में विपक्ष का हंगामा, संसदीय कार्यमंत्री बोले- हिंदू नहीं हिंदुस्तान खतरे में है
रामनवमी में डीजे पर प्रतिबंध को लेकर सदन में जमकर बयानबाजी हुई.
Published : March 11, 2026 at 6:03 PM IST
रिपोर्टः राजेश कुमार सिंह
रांचीः बजट सत्र के 11वें दिन प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने हिंदू त्यौहारों को साजिश के तहत टारगेट करने का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया. वहां के श्रद्धालुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है. उन्हें धमकाया जा रहा है. जब रामनवमी की बात होती है तो सत्ता पक्ष के लोग गैस सिलेंडर और तेल की बात करने लगते हैं. इस दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ. विपक्षी विधायक वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. किसी तरह स्पीकर ने सदन को ऑर्डर में लाया.
धर्म के नाम पर राजनीति करती है भाजपाः प्रदीप यादव
इस दौरान कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि यह राज्य इनके बाबूजी का नहीं है कि इनके हर सवाल पर सरकार जवाब दे. उन्होंने कहा कि लोग शांति से पर्व मनाना चाहते हैं लेकिन भाजपा के लोग उसपर राजनीति करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत डीजे पर रोक लगती है. मुसलमानों के पर्व के दौरान भी डीजे पर रोक लगती है.
संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि डीजे कितने बजे तक बजेगा और कब तक बंद हो जाएगा, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत यह कार्रवाई की जाती है. बिहार में भी रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर प्रतिबंध है. इसको धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए.
संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि आज हिंदू खतरे में नहीं बल्कि हिंदुस्तान खतरे में है. हमारे समुद्रीय क्षेत्र में अमेरिका आकर हमारे मित्र ईरान के युद्धपोत पर हमला करता है लेकिन हम एक शब्द नहीं बोल पाते. पूरे देश में जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, उससे झारखंड अछूता नहीं है. गैस और पेट्रोल की किल्लत हो गई है. लेकिन केंद्र की सरकार घुटने टेककर बैठी हुई है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. आज इंदिरा गांधी होतीं तो बतातीं कि भारत का पूरे विश्व में क्या महत्व है. उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान खतरे में है. उसको बचाने की जरुरत है.
