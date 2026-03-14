ETV Bharat / state

टीकमगढ़ नगर पालिका में चली कुर्सी, भाजपा और कांग्रेस पार्षद में तीखी बहस, आगबबूला हुए जनप्रतिनिधि

विकास कार्य में रुकावट को लेकर जताई थी आपत्ति, मामला गरमाया तो कुर्सी फेंकने लगे भाजपा पार्षद

BJP COUNCILOR THREW A CHAIR
टीकमगढ़ नगर पालिका में चलीं कुर्सियां (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 2:06 PM IST

|

Updated : March 14, 2026 at 2:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

टीकमगढ़ : शुक्रवार को टीकमगढ़ नगरपालिका में बजट बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा-कांग्रेस पार्षदों के बीच जमकर हंगामा हो गया. बैठक के दौरान भाजपा पार्षद ने उनके वार्ड में रूके कार्य को लेकर आपत्ति जताई, जिसको लेकर भाजपा पार्षद अजय यादव और कांग्रेस पार्षद अरविंद आमने-सामने आ गए. दोनों में देखते-देखते तीखी बहस शुरू हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में भाजपा पार्षद ने कुर्सी उठाकर फेंक दी.

भाजपा पार्षद ने कुर्सी उठाकर फेंकी

कांग्रेस पार्षद और भाजपा पार्षद में बहस इतनी बढ़ गई कि भाजपा पार्षद ने गुस्से में आकर सभाकक्ष में रखी कुर्सी उठाकर फेंक दी, उपस्थित महिला और पुरुष सभी पार्षद यह सब देखकर दंग रह गए और मीटिंग में हड़कंप मच गया. हालांकि, वहां उपस्थित पार्षदों ने समझा बुझाकर मामले को शांत करने की कोशिश की.

tikamgarh nagar palika figh
भाजपा और कांग्रेस पार्षद हुई तीखी बहस (Etv Bharat)

नगरपालिका में हंगामे के बीच बजट

टीकमगढ़ नगरपालिका ने वित्तीय वर्ष के लिए 2 अरब 50 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया. सीएमओ द्वारा ये बजट पेश किया गया. इस दौरान जमकर हंगामा होता रहा लेकिन सर्वसम्मति से बजट पेश किय गया. शोर-शराबे के बीच नगरपालिका का वार्षिक बजट पेश किया गया.

भ्रष्टाचार ने पकड़ी रफ्तार, जब से आए अब्दुल गफ्फार : अजय यादव

नाली और सड़क निर्माण के टेंडर बजट में शामिल नहीं होने से वार्ड नंबर 18 से पार्षद अजय यादव उर्फ अज्जू गाढ़े का गुस्सा सातवें आसमान पर था. अज्जू गाढ़े ने नगरपालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा, '' जिन कार्यों में इनको कमीशन मिलता है तो इनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता और जिनमें इनको कमीशन ने मिले तो भ्रष्टाचार दिखाई देता है. अध्यक्ष को केवल अपने क्रेसर की डस्ट और गिट्टी बेचने से मतलब है. उन्होंने कहा, "भ्रष्टाचार ने पकड़ी रफ्तार, जब से आए अब्दुल गफ्फार.''

यह भी पढ़ें- टीकमगढ़ में अफीम की अवैध खेती का भंडाफोड़, 27 किलो पौधे जब्त, जमीन मालिक गिरफ्तार

मुझे भी है 5000 लोगों का नशा

वहीं, कुर्सी फेंकने पर भाजपा पार्षद ने कहा, '' कुर्सी उठाना केवल मेरा गुस्सा नहीं बल्कि उन 5000 लोगों का गुस्सा है जो वार्ड में निवासरत हैं. उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है. यदि मेरे वार्ड का विकास नहीं होगा तो गुस्सा आना लाजमी है. वहीं, बैठक में कुर्सी फेंकने की घटना पर नगरपालिका सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया ने कहा, '' ये अनुशासनहीनता है, नोटिस जारी किया जाएगा.

Last Updated : March 14, 2026 at 2:20 PM IST

TAGGED:

TIKAMGARH NAGAR PALIKA FIGHT
TIKAMGARH NEWS
MADHYA PRADESH NEWS
BJP COUNCILOR THREW A CHAIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.