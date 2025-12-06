ETV Bharat / state

दिल्ली के जाफराबाद में स्कूटी टच से शुरू हुआ विवाद, फायरिंग और चाकूबाजी में बदला, 3 गिरफ्तार

नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में शुक्रवार शाम एक मामूली स्कूटी टच को लेकर हुआ विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया. दो पक्षों के बीच मारपीट के दौरान चाकूबाजी और फायरिंग की घटनाएं सामने आईं. जिससे इलाके में अफरा-तफरी फैल गई. मौके पर मौजूद लोगों ने समझदारी दिखाते हुए एक नाबालिग सहित तीन आरोपियों को पकड़ लिया और तत्काल पुलिस को सूचना दी.



सूचना मिलते ही जाफराबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. साथ ही तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.



उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि शुक्रवार देर शाम फायरिंग और चाकूबाजी की खबर पुलिस को मिली थी. मौके पर जांच में पता चला कि एक नाबालिग स्कूटी से गुजर रहा था, इसी दौरान उसका वाहन अर्मान (21 वर्ष) से हल्का सा टकरा गया. इस पर दोनों के बीच बहस हुई और आरोप है कि अर्मान और उसके चचेरे भाई ने नाबालिग के साथ मारपीट की.



विवाद बढ़ने पर नाबालिग अपने पिता और अन्य परिजनों को साथ लेकर वापस लौटा, जहां दोनों पक्षों के बीच दोबारा झगड़ा हुआ. इसी दौरान चाकू से हमला किया गया और फायरिंग भी की गई. गोली चलने की सूचना मिलते ही पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाई और मौके से तीन लोगों को पकड़ा गया.



पुलिस ने बताया कि हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान यूसुफ (45 वर्ष) निवासी सुभाष मोहल्ला यासिर (18 वर्ष) निवासी सुभाष मोहल्ला तथा एक नाबालिग के रूप में हुई है.



पुलिस ने घटनास्थल से पिस्टल और खाली कारतूस भी बरामद किए हैं. अधिकारियों के अनुसार, झगड़े और फायरिंग के सही कारणों की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ जारी है.