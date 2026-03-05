डॉक्टर को थप्पड़ जड़े, CHC से घसीटते हुए थाने ले गई पुलिस, SHO के साथ फोन पर हुआ था विवाद
करनाल के घरौंडा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर और थाना प्रभारी यानी SHO के बीच कहासुनी हुई.
Published : March 5, 2026 at 9:48 AM IST
करनाल: होली की रात करनाल के घरौंडा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर और थाना प्रभारी यानी SHO के बीच फोन पर हुई कहासुनी ने बड़ा रूप ले लिया. विवाद इतना बढ़ गया कि SHO मौके पर अस्पताल पहुंच गए और डॉक्टर को अपनी गाड़ी में बैठाकर थाने ले गए. इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
अस्पताल में बढ़ी भीड़ से शुरू हुआ मामला: अस्पताल कर्मचारियों के अनुसार होली के दिन दोपहर तक अस्पताल में पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात थे, लेकिन शाम होते-होते वो वहां से चले गए. इसी दौरान होली के कारण अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और व्यवस्था संभालना मुश्किल हो गया. ऐसे में अस्पताल के डॉक्टर ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस को फोन किया.
फोन पर बहस और फिर अस्पताल पहुंचा SHO: बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने ये कॉल घरौंडा थाना प्रभारी को की थी. फोन पर किसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई. इसके बाद SHO खुद अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर थाने ले गए. डॉक्टर को इस तरह ले जाने से अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों में नाराज़गी फैल गई और माहौल और गरमा गया.
डॉक्टर को ले जाने का वीडियो हुआ वायरल: इस घटना के दौरान मौजूद एक व्यक्ति ने वीडियो बना लिया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि SHO डॉक्टर को गाड़ी की ओर ले जाते हुए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि "क्या हम तुम्हारी गालियां खाने के लिए बैठे हैं?" यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पूरे मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है.
पुलिस का पक्ष भी आया सामने: थाना प्रभारी से इस मामले में उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर की ओर से फोन पर गाली-गलौज की गई थी, जिसके बाद उन्हें थाने लाया गया.
फिलहाल डॉक्टर को छोड़ा गया, लेकिन विवाद जारी: मामले की सूचना मिलने के बाद करनाल से डॉक्टरों की टीम घरौंडा पहुंची और पुलिस अधिकारियों से बातचीत की. इसके बाद डॉक्टर को छोड़ दिया गया है.
