ETV Bharat / state

डॉक्टर को थप्पड़ जड़े, CHC से घसीटते हुए थाने ले गई पुलिस, SHO के साथ फोन पर हुआ था विवाद

करनाल: होली की रात करनाल के घरौंडा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर और थाना प्रभारी यानी SHO के बीच फोन पर हुई कहासुनी ने बड़ा रूप ले लिया. विवाद इतना बढ़ गया कि SHO मौके पर अस्पताल पहुंच गए और डॉक्टर को अपनी गाड़ी में बैठाकर थाने ले गए. इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

अस्पताल में बढ़ी भीड़ से शुरू हुआ मामला: अस्पताल कर्मचारियों के अनुसार होली के दिन दोपहर तक अस्पताल में पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात थे, लेकिन शाम होते-होते वो वहां से चले गए. इसी दौरान होली के कारण अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और व्यवस्था संभालना मुश्किल हो गया. ऐसे में अस्पताल के डॉक्टर ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस को फोन किया.

डॉक्टर को थप्पड़ जड़े, CHC से घसीटते हुए थाने ले गई पुलिस (Etv Bharat)

फोन पर बहस और फिर अस्पताल पहुंचा SHO: बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने ये कॉल घरौंडा थाना प्रभारी को की थी. फोन पर किसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई. इसके बाद SHO खुद अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर थाने ले गए. डॉक्टर को इस तरह ले जाने से अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों में नाराज़गी फैल गई और माहौल और गरमा गया.