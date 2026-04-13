यूपी में आ गई 40 डिग्री से. वाली गर्मी, इस दिन से और तपेगी धरती, आग बरसाएगा सूरज, जानिए मौसम का हाल
बीते 24 घंटे में प्रयागराज जिला सबसे गर्म, अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 10:14 AM IST
लखनऊ: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों पूर्वी-पश्चिमी यूपी में मौसम ड्राई बना रहा. वहीं दोनों संभागों में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं भी चलती रही. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1-2 जिलों में मेघ गर्जन भी हुआ. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तेज रफ्तार हवाओं पर ब्रेक लगेगा. मौसम ड्राई बना रहेगा. अधिकतम तापमान में 4 से 7 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जाएगी.
अधिकतम तापमान वाले टॉप 10 जिले: प्रयागराज 39.8, सोनभद्र 38.4, बांदा 38.2, सुल्तानपुर 38.5, गाजीपुर 38.5, आजमगढ़ 38.2, झांसी 38.2, हमीरपुर 38.2, अमेठी 38, वाराणसी 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
लखनऊ का मौसम: मौसम विज्ञान के अनुसार लखनऊ में सोमवार को मुख्यतः आसमान साफ रहेगा. 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवा चलती रहेगी. अधिकतम-न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा. अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
वहीं लखनऊ में रविवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा. दिन के समय तेज धूप निकली, वहीं कुछ स्थानों पर 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं भी चली. अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है.
प्रयागराज सबसे गर्म: रविवार को उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला सबसे गर्म रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि प्रदेश में मौसम ड्राई होने के बाद पिछले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में औसतन 7-9°C की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ अधिकतम तापमान धीरे-धीरे सामान्य के करीब पहुंच रहा है. आगामी सप्ताह प्रदेश में कोई भी सक्रिय मौसम तंत्र नहीं होने के कारण मौसम ड्राई बना रहने से तापमान में 3-5°C की सम्भावित क्रमिक वृद्धि के परिणामस्वरुप राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश में अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान 40°C का स्तर पार करके सामान्य से अधिक हो जाने की संभावना है.
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