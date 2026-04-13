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यूपी में आ गई 40 डिग्री से. वाली गर्मी, इस दिन से और तपेगी धरती, आग बरसाएगा सूरज, जानिए मौसम का हाल

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लखनऊ: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों पूर्वी-पश्चिमी यूपी में मौसम ड्राई बना रहा. वहीं दोनों संभागों में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं भी चलती रही. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1-2 जिलों में मेघ गर्जन भी हुआ. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तेज रफ्तार हवाओं पर ब्रेक लगेगा. मौसम ड्राई बना रहेगा. अधिकतम तापमान में 4 से 7 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जाएगी. जिलों का मैक्सिमम और मिनिमम टेंम्परेचर. (Photo Credit; ETV Bharat) अधिकतम तापमान वाले टॉप 10 जिले: प्रयागराज 39.8, सोनभद्र 38.4, बांदा 38.2, सुल्तानपुर 38.5, गाजीपुर 38.5, आजमगढ़ 38.2, झांसी 38.2, हमीरपुर 38.2, अमेठी 38, वाराणसी 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.