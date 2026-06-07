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दिल्ली NCR में फिलहाल गर्मी का सितम रहेगा जारी, मौसम विभाग ने बताया कब पहुंचेगा मानसून

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के लोगों को अभी कुछ दिन और गर्मी और तपिश झेलना पड़ेगा. मौसम विभाग की तरफ से संभावना जताई गई है कि 25 से 30 जून के बीच मानसून दिल्ली पहुंच सकता है. रविवार सुबह 7 बजे दिल्ली का तापमान 32 डिग्री सेल्सिसय दर्ज किया गया. इससे पहले शनिवार को अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. रविवार के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अधिकतम तापमान 38-40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26-28 डिग्री सेल्सियस रहने का संभावना जताई है.

हाल ही में बारिश के चलते दिल्ली एनसीआर में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर झुलसा देने वाली गर्मी जीना दुश्वार कर सकती है. वहीं 8 जून को मौसम के और भी गर्म होने की संभावना जताई गई है. इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है. इसके बाद 9, 10 और 11 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली में रविवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 152 अंक दर्ज किया गया. दिल्ली के इलाकों की बात करें तो आनंद विहार में 276, आया नगर में 138, बवाना में 146, चांदनी चौक में 131, डीटीयू में 126, इहबास दिलशाद गार्डन में 150, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम क्षेत्र में 156, एनएसआईटी द्वारका में 161, डीयू नॉर्थ कैंपस में 152, पटपड़गंज में 174, आरके पुरम में 153, सिरीफोर्ट में 163 और वजीरपुर में एक्यूआई 208 दर्ज किया गया.