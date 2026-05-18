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नूंह में गर्मी का कहर, पारा 44 डिग्री के पार, सड़कों पर पसरा सन्नाटा

हरियाणा के नूंह में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है. यहां पर पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है.

Heat wave wreaks havoc in Nuh mercury crosses 44 degrees
नूंह में गर्मी का कहर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 18, 2026 at 7:10 PM IST

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नूंह : हरियाणा के नूंह में भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. लगातार बढ़ते तापमान के बीच जिले में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने लगा है. सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है. दोपहर के समय बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है.

नूंह में गर्मी का कहर : हीट वेव के चलते सबसे ज्यादा परेशानी मजदूरों, किसानों, राहगीरों और खुले में काम करने वाले लोगों को उठानी पड़ रही है. तेज धूप और लू के थपेड़ों से लोग बचाव के लिए सिर ढंककर निकल रहे हैं. वहीं ठंडे पेय पदार्थ, शिकंजी, गन्ने का रस और पानी की मांग भी बढ़ गई है. स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी है. डॉक्टरों का कहना है कि तेज गर्मी में शरीर में पानी की कमी, चक्कर आना और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती हैं. ऐसे में अधिक से अधिक पानी पीने, हल्का भोजन करने और धूप से बचने की जरूरत है.

नूंह में गर्मी का कहर (ETV Bharat)

लोगों को सावधानी बरतने की सलाह : मौसम की मार के बीच बिजली की बढ़ती मांग से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोग राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं. अगर आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट नहीं हुई तो गर्मी का असर और बढ़ सकता है. सीनियर मेडिकल ऑफिसर मानसिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि हीटवेव के चलते लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है. समय-समय पर पानी पीते रहे, जरूरत पड़ने पर घर से निकले. खास तौर पर बुजुर्ग और छोटे बच्चों का ख्याल रखें, डॉक्टर की सलाह से दवा लें.

Heat wave wreaks havoc in Nuh mercury crosses 44 degrees
नूंह में सूर्य की तपिश से लोग परेशान (ETV Bharat)

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