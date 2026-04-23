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आसमान से बरस रही आग! 22 से अधिक जिलों में लू चेतावनी, घर से बाहर न निकलने

यूपी के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. आने वाले 48 घंटे प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है. वहीं 26 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जिसके प्रभाव से पूर्वी और पश्चिमी इलाके के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की भी संभावना है. जिससे 26 से लेकर 28 अप्रैल तक प्रदेश के दोनों संभागों में पड़ रही भीषण गर्मी से हल्की राहत मिलने की संभावना है.

लखनऊ: पूरा यूपी आग की भट्टी में तप रहा है. अप्रैल महीने में ही मई-जून जैसी भीषण गर्मी शुरू हो गई है. प्रदेशभर में गर्म हवा के साथ लू चल रही है. लोगों का घर से बाहर निकला दूभर हो गया है. सड़कों पर दोपहर में सन्नाटा पसर जा रहा है. लोगों का हाल बेहाल है. मौसम विभाग ने 26 अप्रैल तक प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हावाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है. 26 से 28 अप्रैल तक राहत की बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है.

बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, रायबरेली, अमेठी, सुलतानपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी एवं आस पास के क्षेत्र.

लखनऊ में पारा 41 के पार

मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक राजधानी लखनऊ में गुरुवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान में एक-एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है. अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. मौसम ड्राइ बना हुआ है. आसमान साफ है और तेज धूप निकल रही है. तेज धूप खिलने से भीषण गर्मी का सिलसिला जारी है. बुधवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.



बांदा सबसे गर्म

उत्तर प्रदेश का बांदा बुधवार को सबसे अधिक गर्म जिला रहा जहां पर अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किए गए जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 19 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है.

अगले 48 घंटे तक गर्मी से राहत नहीं

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम शुष्क बना हुआ है तेज धूप खिल रही है. अगले 48 घंटे तक प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलेगी. वहीं कुछ स्थानों पर हीट वेव कंडीशन जारी रहेगी. 26 अप्रैल को सक्रिय हो रहे एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है. 26 से लेकर 29 अप्रैल तक बादलों की आवाजाही जारी रहेगी. जिससे अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जाएगी.

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