ETV Bharat / state

आसमान से बरस रही आग! 22 से अधिक जिलों में लू चेतावनी, घर से बाहर न निकलने

अगले 48 घंटे तक चलेगी गर्म हवा, 26 से हो सकती राहत की बारिश

ETV Bharat
यूपी में लोग गर्मी से बेहाल (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 10:54 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: पूरा यूपी आग की भट्टी में तप रहा है. अप्रैल महीने में ही मई-जून जैसी भीषण गर्मी शुरू हो गई है. प्रदेशभर में गर्म हवा के साथ लू चल रही है. लोगों का घर से बाहर निकला दूभर हो गया है. सड़कों पर दोपहर में सन्नाटा पसर जा रहा है. लोगों का हाल बेहाल है. मौसम विभाग ने 26 अप्रैल तक प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हावाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है. 26 से 28 अप्रैल तक राहत की बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है.

अधिकांश जिलों में तापमान 40 के पार

यूपी के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. आने वाले 48 घंटे प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है. वहीं 26 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जिसके प्रभाव से पूर्वी और पश्चिमी इलाके के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की भी संभावना है. जिससे 26 से लेकर 28 अप्रैल तक प्रदेश के दोनों संभागों में पड़ रही भीषण गर्मी से हल्की राहत मिलने की संभावना है.

ETV Bharat
22 से अधिक जिलों में लू का अलर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)
22 से अधिक जिलों में लू का अलर्ट बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, रायबरेली, अमेठी, सुलतानपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी एवं आस पास के क्षेत्र.

लखनऊ में पारा 41 के पार

मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक राजधानी लखनऊ में गुरुवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान में एक-एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है. अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. मौसम ड्राइ बना हुआ है. आसमान साफ है और तेज धूप निकल रही है. तेज धूप खिलने से भीषण गर्मी का सिलसिला जारी है. बुधवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

बांदा सबसे गर्म
उत्तर प्रदेश का बांदा बुधवार को सबसे अधिक गर्म जिला रहा जहां पर अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किए गए जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 19 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है.

अगले 48 घंटे तक गर्मी से राहत नहीं

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम शुष्क बना हुआ है तेज धूप खिल रही है. अगले 48 घंटे तक प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलेगी. वहीं कुछ स्थानों पर हीट वेव कंडीशन जारी रहेगी. 26 अप्रैल को सक्रिय हो रहे एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है. 26 से लेकर 29 अप्रैल तक बादलों की आवाजाही जारी रहेगी. जिससे अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जाएगी.

यह भी पढ़ें : अप्रैल में ही तपिश का प्रहार… उत्तर प्रदेश में 45°C के करीब पारा, लू से जनजीवन बेहाल

TAGGED:

LUCKNOW TEMPERATURE
UTTAR PRADESH TEMPERATURE
HEAT WAVE ALERT IN UP
UP HEATWAVE
HEAT WAVE ALERT IN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.