यूपी में आसमान से बरस रही आग, 24 जिलों में लू चलने की चेतावनी, 19-22 मई को लू का ORANGE ALERT जारी
मौसम विभाग ने प्रदेश में तापमान 45°C पार जाने की जताई आशंका
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 1:02 PM IST|
Updated : May 17, 2026 at 3:05 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर गर्मी का सितम शुरू हो गया है. आसमान से आग बरस रही है, दिन में सड़कों पर यातायात काफी कम हुआ है. यूपी के दक्षिणी जिलों में हीट वेव चल रही है. गर्म हवा के थपेड़े लोगों को घरों में कैद होने को मजबूर कर रही हैं. मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य में लू चलने की चेतावनी जारी की है. प्रदेश में तापमान वृद्धि के साथ 45°C के करीब पारा पहुंच जाएगी. वहीं मानसून के आने तक प्रदेश में एक बार फिर से लू चलने की संभावना बन गई है.
24 जिलों में लू का अलर्ट
उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में लू चलने को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. ये 24 जिले हैं ... बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और आस पास के क्षेत्र.
लखनऊ में आज का तापमान
राजधानी में रविवार को आसमान साफ रहेगा. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
लखनऊ में शनिवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा. तेज धूप निकली, दिन के समय गर्मी में और अधिक वृद्धि हुई. दोपहर 12.00 बजे से लेकर 3.00 बजे तक झुलसाने वाली गर्मी के कारण सड़कों पर यातायात कम रहा. अधिकतम तापमान में शुक्रवार के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई.अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया जो की सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक है.
बांदा सबसे गर्म
उत्तर प्रदेश का बांदा शनिवार को सबसे अधिक गर्म जिला रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 20 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.
19-22 मई को लू का ORANGE ALERT जारी
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आगामी 4-5 दिनों के दौरान प्रदेश का मौसम मुख्यतः शुष्क रहने के साथ तापमान में 2-4°C की और वृद्धि हो सकती है. जिसके चलते प्रदेश के दक्षिणी भाग से लू का दौर जारी रहने की आशंका है. 19-22 मई के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग में कहीं-कहीं भीषण लू चलने की आशंका जाहिर की गई है. जिसको लेकर कई जिलों के लिए ORANGE ALERT जारी किया गया है.
प्रयागराज में बरसाती आग
प्रयागराज इस समय भीषण गर्मी और लू (Heatwave) की मार झेल रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, यहां का अधिकतम तापमान 44°C से 45°C के बीच पहुंच गया है, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री अधिक है. आसमान से बरसती आग के कारण आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुका है. मौसम विभाग ने आगामी दिनों (19 से 22 मई) के लिए स्थिति और गंभीर होने की चेतावनी देते हुए 'Severe Heat Wave' (तीव्र लू) का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें पारा 47°C से 48°C तक जाने की आशंका है.
इस भीषण धूप का सबसे सीधा असर ई-रिक्शा और ऑटो चालकों पर पड़ा है. सड़कों पर राहगीरों की अनुपस्थिति के कारण रिक्शे खाली दौड़ रहे हैं. चालकों का कहना है कि इस जानलेवा गर्मी में लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं. सवारियां न मिलने के कारण रोजाना की आमदनी घटकर आधी से भी कम रह गई है. रिक्शे की बैटरी तो धूप में लगातार डाउन हो रही है, लेकिन जेब की कमाई बिल्कुल ठप है.
IMD का आगामी 7 दिनों का पूर्वानुमान
17-18 मई: तापमान 44°C से 47°C के बीच बना रहेगा, 'लू' का प्रकोप.
19-22 मई: स्थिति और भयावह होगी. मौसम विभाग ने 'Take Action' (रेड वॉर्निंग) जारी की है क्योंकि पारा 48°C को छू सकता है.
डॉक्टरों की सख्त सलाह: प्रयागराज में हवा की नमी (Relative Humidity) बेहद कम हो चुकी है, जिससे चलने वाली हवाएं त्वचा को झुलसा रही हैं. इस स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों और डॉक्टरों ने आम जनता को विशेष सावधानी बरतने को कहा है. डॉक्टरों के मुताबिक, दोपहर के समय बिना किसी बेहद जरूरी काम के सीधे धूप में निकलने से बचें. शरीर में पानी की कमी (Dehydration) और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए ओआरएस (ORS), नींबू-पानी, और मौसमी फलों के जूस का लगातार सेवन करते रहें.
दक्षिण पश्चिम मानसून हुआ सक्रिय
भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर आई है अंडमान सागर के पास से. दक्षिण-पश्चिम मानसून ने 16 मई 2026 को दक्षिण-पूर्वी अरब सागर, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर के कई हिस्सों, संपूर्ण निकोबार द्वीप समूह और श्री विजयपुरम सहित अंडमान द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में प्रवेश किया. जिसके चलते दक्षिण-पश्चिम मानसून के 26 मई को केरलम में आने की संभावना जताई जा रही है.
यह भी पढ़ें:भीषण गर्मी के बीच राहत; यूपी में 14 जून को मानसून दे सकता दस्तक, पहले 18 जून थी संभावित तारीख