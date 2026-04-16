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UP में 'लू' की आहट: 45 डिग्री पहुंचा तापमान,झुलसा रही गर्मी

अप्रैल में जून जैसा अहसास ( Photo Credit; ETV Bharat )

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अभी हाल में कोई पश्चिमी विक्षोभ इतना सक्रिय नहीं है. जिसके चलते मौसम में परिवर्तन हो सके. आने वाले 7 दिनों तक प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है. अभी अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक और अधिक वृद्धि हो सकती है.

लखनऊ: यूपी में चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने दस्तक दे दी है. जिसके चलते अधिकतम और न्यूमतम तापमान में अचानक भारी बढ़ोतरी हो गई. दोपहर में सड़कें सूनी होने लगी है. प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. बांदा में टेंपरेचर 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है. बांदा के साथ ही राज्य के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों के लगभग सभी जिलों में अधिकतम तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है. जिसके कारण प्रदेश में भीषण गर्मी का आगाज हो गया है.

प्रदेश के सबसे गर्म जिले (Photo Credit; ETV Bharat)

बांदा 44.8, प्रयागराज 43, वाराणसी 42.8, गाजीपुर 41, हमीरपुर 41.2, आगरा 41, उरई 40.2, बलिया 40, सोनभद्र 40, बहराइच 40, कानपुर देहात 40, बाराबंकी 40, लखनऊ 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई.

मौसम का पूर्वानुमान (Photo Credit; ETV Bharat)

8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक अधिकतम तापमान में बड़ा बदलाव हुआ है. जहां 9 अप्रैल को लखनऊ में अधिकतम तापमान 27 रहा तो वहीं 15 अप्रैल को 39 डिग्री तक पहुंच गया. इसी तरह बांदा में 9 अप्रैल को 31 डिग्री से 15 अप्रैल को लगभग 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है.

प्रदेश के जिलों का तापमान (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ में तापमान रहेगा 39 डिग्री के करीब

राजधानी लखनऊ में गुरुवार को आसमान साफ रहेगा, तेज धूप खिलेगी, अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा दिन में तेज धूप निकली. जिससे मंगलवार के मुकाबले बुधवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है.

प्रदेश के जिलों का तापमान (Photo Credit; ETV Bharat)

बुधवार को यूपी का बांदा सबसे अधिक गर्म जिला रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 44.8 लगभग 45 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है.वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 14.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आगामी 7 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की और अधिक वृद्धि होगी.



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