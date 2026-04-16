UP में 'लू' की आहट: 45 डिग्री पहुंचा तापमान,झुलसा रही गर्मी
आसमान से बरस रही आग, बांदा में अधिकतम तापमान पहुंचा 45 डिग्री सेल्सियस
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 10:00 AM IST|
Updated : April 16, 2026 at 10:33 AM IST
लखनऊ: यूपी में चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने दस्तक दे दी है. जिसके चलते अधिकतम और न्यूमतम तापमान में अचानक भारी बढ़ोतरी हो गई. दोपहर में सड़कें सूनी होने लगी है. प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. बांदा में टेंपरेचर 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है. बांदा के साथ ही राज्य के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों के लगभग सभी जिलों में अधिकतम तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है. जिसके कारण प्रदेश में भीषण गर्मी का आगाज हो गया है.
7 दिनों तक रहेगी प्रचंड गर्मी
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अभी हाल में कोई पश्चिमी विक्षोभ इतना सक्रिय नहीं है. जिसके चलते मौसम में परिवर्तन हो सके. आने वाले 7 दिनों तक प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है. अभी अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक और अधिक वृद्धि हो सकती है.
लखनऊ में तापमान रहेगा 39 डिग्री के करीब
राजधानी लखनऊ में गुरुवार को आसमान साफ रहेगा, तेज धूप खिलेगी, अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा दिन में तेज धूप निकली. जिससे मंगलवार के मुकाबले बुधवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आगामी 7 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की और अधिक वृद्धि होगी.
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