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यूपी में हीटवेव! आंधी तूफान के बाद अगले पांच दिनों तक चलेगी लू, 5 डिग्री तक बढ़ सकता तापमान

8 जिलों में लू की चेतावनी ( Photo Credit; ETV Bharat )