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जमशेदपुर का पारा 42 डिग्री के करीब, पर्यावरण विशेषज्ञ ने बताया- तापमान बढ़ने का कारण

जमशेदपुरः बढ़ती गर्मी का असर दिखने लगा है. दोपहर में सड़कें सुनसान हो जाती हैं. जबकि डेली कमाने खाने वाले पेड़ की छांव में रोजगार कर रहे हैं. यहां के बढ़ते तापमान ने लोगों के जीवन पर काफी असर डाल रहा है. स्टील सिटी, ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी के नाम से पहचान बनाने वाले जमशेदपुर शहर में इन दिनों तापमान 42 डिग्री के करीब है.

सुबह 11 बजे के बाद लोग घर में रहना पसंद कर रहे हैं. दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है. बाजार की अधिकतम दुकानें दोपहर मे बंद हो जाती हैं. इस बढ़ते तापमान को लेकर मौसम विशेषज्ञ का कहना है कि पेड़ों की कटाई के अलावा और भी कई कारण हैं जिससे तापमान बढ़ता जा रहा है.

तापमान बढ़ने के कई हैं कारण

लोगों का मानना है कि शहर में चारों तरफ हरियाली है. लेकिन पहले की अपेक्षा अब गर्मी के मौसम में तापमान अधिक देखा जा रहा है. जिसका मुख्य कारण बढ़ती आबादी के साथ-साथ पेड़ों की कटाई और मकान बनना है. इसके साथ घर-घर में AC की वजह से गर्मी ज्यादा लग रही है. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग भी एक कारण है. विश्व के कई देशों में होने वाले युद्ध से वातावरण पर बुरा असर पड़ रहा है, जो तापमान बढ़ने का यह भी एक कारण हो सकता है.

पेड़ की छांव में हो रहा जीवन यापन

इधर, ठेला पर रोज कमाने खाने वाले गर्मी से बचने के लिए पेड़ों के नीचे अपना ठिकाना बनाए हुए हैं, जहां पेड़ों की छांव में दुकानदार अपना जीवन यापन कर रहे हैं. दुकानदार का कहना है कि उसके पिता पिछले दो दशक से अधिक समय से सड़क किनारे शरबत बेचने का काम करते थे. अब मैं इस काम को कर रहा हूं लेकिन बढ़ते तापमान के कारण ठेला पेड़ के नीचे लगाना मजबूरी है.

इधर, पर्यावरण विशेषज्ञ प्रो प्रसन्नजीत सरकार का कहना है कि पिछले कई वर्षो में शहर का तापमान 40 डिग्री से ज्यादा नहीं देखा गया. बदलते समय के साथ हर क्षेत्र में बदलाव देखा जा रहा है. लोगों के रहन सहन का तरीका भी बदलने लगा है. शहर में टाटा स्टील द्वारा हरियाली का पूरा ख्याल रखा गया है. लेकिन बढ़ती आबादी के साथ पेड़ भी कट रहे हैं.