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दिल्ली में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 47 डिग्री तापमान में बेहाल दिखे लोग, अगले 5 दिन Heat wave का अलर्ट

दिल्ली में आसमान से आग बरस रही है, लोग बेहाल दिख रहे हैं. गर्मी ने राहगीरों की मुसीबत बढ़ा दी है.

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दिल्ली में लू का कहर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 20, 2026 at 5:26 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी और लू (हीटवेव) का प्रकोप जारी है. तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चूका है. भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के कारण दोपहर में सड़कों पर लोगों कि कम आवाजाही देखी जा रही है और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है.

सुबह 10:00 बजे के बाद लोगों का घर से तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से निकलना मुश्किल हो गया है. वही मौसम विभाग के द्वारा दिल्ली-एनसीआर में भीषण लू का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम के इस बदलते मिजाज के कारण लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

वहीं आज जब ईटीवी भारत की टीम कालकाजी इलाके और नेहरू प्लेस इलाके में पहुंची तो पता चला कि और दिन से आज का दिन बेहद गर्म है और तापमान तकरीबन 46 डिग्री के करीब है.

इस दौरान सड़कों पर भी आम दिनों की तरह गाड़ी नहीं दिखाई दी. गाड़ियों की संख्या में भी गिरावट देखी जा रही थी.

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दिन के समय सड़कें खाली, गर्मी से लोग बेहाल (ETV BHARAT)

गर्मी का दुकानदारी पर असर

वहीं जब कालकाजी इलाके में लोगों से दिल्ली में बढ़ते हीट वेव पर बात की गई तो वीकली बाजार लगाने वाले विजय बघेल ने बताया कि बीते कुछ दिनों से गर्मी बहुत ज्यादा है सुबह 11:00 के बाद घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है हम लोग हर जगह पर वीकली बाजार लगते हैं, लेकिन गर्मी और तेज धूप होने की वजह से ग्राहक दोपहर में नहीं आ रहे. शाम को भी ग्राहक नहीं मिलते हैं. जब रात के 7 या 8 बजते हैं तब ग्राहक बाजार में पहुंच रहे हैं ऐसे में हम लोगों की दुकानदारी पर भी गर्मी की वजह से असर पड़ रहा है.

वहीं अंकुश कुमार बताते हैं कि सुबह होते ही गर्मी चालू होती जा रही है. बार-बार प्यास लग रही है. गर्मी की वजह से बाजार में कोई रौनक नहीं है. शाम को 8:00 बजे के बाद ग्राहक बाजार में पहुंच रहे हैं. ऐसे में हमारी दुकानदारी कम हो रही है. दोपहर में तो ऐसा लग रहा है कि अगर घर से बाहर निकले तो लू लग जाएगी.

वहीं कालकाजी पहुंचे राजू ने बताया कि मैं तुगलकाबाद गांव से आ रहा हूं मुझे बैंक का काम था तो मुझे आना पड़ा, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, सड़कों पर लू चल रही है, घर से पानी पीकर निकला था लेकिन यहां आते-आते फिर से प्यास लग गई है. लगातार गर्मी बढ़ने की वजह से शाम को 6:00 बजे के बाद ही लोग घर से बाहर निकले तो अच्छा है अन्यथा सुबह 11:00 के बाद अगर वह निकलते हैं तो बीमार पड़ सकते हैं.

26 मई तक HEATWAVE की संभावना, अलर्ट जारी

बता दें मौसम विभाग ने 26 मई तक हीटवेब की संभावना जताई है. भारतीय मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक लगातार लू चलने के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. इस दौरान तापमान 45 से 47 डिग्री रहने का अनुमान है. आज अधिकतम तापमान 47 डिग्री रहने का अनुमान जताया गया है. ऐसै में लोगों को गर्म हवाओं (लू) और भीषण गर्मी से बचने के लिए लगातार सतर्क रहने की जरूरत है.

लोगों को दिन के समय घर में रहने की सलाह

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भी लोगों को दोपहर के समय घरों में रहने की सलाह दी है. लोग पर्याप्त मात्रा में पानी, नींबू पानी, छाछ या ओआरएस (ORS) का सेवन करते रहें. घर से बाहर निकलते समय सिर और चेहरे को सूती कपड़े से ढकें. हल्के और पूरे शरीर को ढंकने वाले सूती कपड़े पहनें. ताजा और हल्का खाना खाएं. बाहर के कटे हुए फल या बासी खाना खाने से बचें और कोशिश करें कि जो भी कार्य आपको करना है वह सुबह 11:00 से पहले कर ले अन्यथा शाम को 6:00 बजे के बाद करें दोपहर में अपने घर में रहने की कोशिश करें.

भीषण गर्मी में बिजली की रिकॉर्ड खपत, 8039 MW पहुंची डिमांड

पिछले सालों की तुलना में मई 2026 में दिल्ली की बिजली की पीक डिमांड में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, जो इस बात का संकेत है कि गर्मी इस बार काफ़ी तेज़ और जल्दी शुरू हो गई है. SLDC के डेटा के मुताबिक, आज दोपहर 3:35 बजे दिल्ली की बिजली की पीक डिमांड 8039 MW तक पहुंच गई — जो 2026 में अब तक का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है. कल, दोपहर के समय दिल्ली की बिजली की पीक डिमांड 7,776 MW तक पहुंची थी और रात में यह बढ़कर 7,841 MW हो गई थी.

क्लाइमेट चेंज पर मौसम एक्सपर्ट्स को कुछ नया मिला

मौसम एक्सपर्ट एक अजीब और चिंताजनक बदलाव की चेतावनी दे रहे हैं. 13 और 14 मई को दिल्ली-NCR में हल्की बारिश शहर को ठंडा करने के बजाय असल में रातों को ज़्यादा गर्म, चिपचिपा और ज़्यादा असहज महसूस करा रही है. इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) के पूर्व एडिशनल डायरेक्टर जनरल (ADG) के अनुसार, इस अजीब घटना के पीछे क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण, नमी और तेज़ी से शहरीकरण का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह मिक्स अब गर्मियों के व्यवहार को बदल रहा है.

अर्बन हीट का दिखने लगा असर

मई और प्री-मॉनसून पीरियड में दिल्ली का मौसम हमेशा बदलता रहता है, लेकिन अर्बन हीट आइलैंड्स और क्लाइमेट चेंज का असर अब तेज़ी से दिखने लगा है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक "गर्मियों में दोपहर के समय दिल्ली में टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ता है, और अगर उसी समय एटमॉस्फियर में नमी आ जाए, तो इससे आंधी-तूफान और भारी बारिश हो सकती है. दूसरी ओर, सिर्फ़ तेज़ गर्मी से ही तेज़ कन्वेक्शन करंट बन सकते हैं जिससे धूल भरी आंधी आती है."

एक्सपर्ट्स दिल्ली के बारे में क्या कह रहे हैं

एक्सपर्ट्स का कहना है कि एरोसोल शहरी मौसम के पैटर्न को बदलने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, आज दिल्ली जिन चीजों से भरी हुई है उनमें सीमेंट की सड़कें, फ्लाईओवर, कांच की इमारतें, कसकर भरे हुए अपार्टमेंट, एस्फाल्ट की सतहें, पार्किंग लॉट,और एयर-कंडीशनर से निकलने वाली गर्मी शामिल हैं. दिन में, ये स्ट्रक्चर बड़े स्टोरेज यूनिट की तरह बहुत ज़्यादा सोलर हीट सोख लेते हैं. रात में, मिट्टी या हरी जगहों की तरह जल्दी ठंडा होने के बजाय, वे धीरे-धीरे जमा गर्मी को वापस हवा में छोड़ देते हैं. इससे वह होता है जिसे साइंटिस्ट 'अर्बन हीट आइलैंड' इफ़ेक्ट कहते हैं.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में हीटवेव का अटैक! 46 डिग्री तक पहुंचा तापमान, IMD ने जारी किया अलर्ट

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