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दिल्ली में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 47 डिग्री तापमान में बेहाल दिखे लोग, अगले 5 दिन Heat wave का अलर्ट

दिल्ली में लू का कहर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी और लू (हीटवेव) का प्रकोप जारी है. तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चूका है. भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के कारण दोपहर में सड़कों पर लोगों कि कम आवाजाही देखी जा रही है और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है. सुबह 10:00 बजे के बाद लोगों का घर से तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से निकलना मुश्किल हो गया है. वही मौसम विभाग के द्वारा दिल्ली-एनसीआर में भीषण लू का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम के इस बदलते मिजाज के कारण लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. वहीं आज जब ईटीवी भारत की टीम कालकाजी इलाके और नेहरू प्लेस इलाके में पहुंची तो पता चला कि और दिन से आज का दिन बेहद गर्म है और तापमान तकरीबन 46 डिग्री के करीब है. इस दौरान सड़कों पर भी आम दिनों की तरह गाड़ी नहीं दिखाई दी. गाड़ियों की संख्या में भी गिरावट देखी जा रही थी. दिन के समय सड़कें खाली, गर्मी से लोग बेहाल (ETV BHARAT) गर्मी का दुकानदारी पर असर वहीं जब कालकाजी इलाके में लोगों से दिल्ली में बढ़ते हीट वेव पर बात की गई तो वीकली बाजार लगाने वाले विजय बघेल ने बताया कि बीते कुछ दिनों से गर्मी बहुत ज्यादा है सुबह 11:00 के बाद घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है हम लोग हर जगह पर वीकली बाजार लगते हैं, लेकिन गर्मी और तेज धूप होने की वजह से ग्राहक दोपहर में नहीं आ रहे. शाम को भी ग्राहक नहीं मिलते हैं. जब रात के 7 या 8 बजते हैं तब ग्राहक बाजार में पहुंच रहे हैं ऐसे में हम लोगों की दुकानदारी पर भी गर्मी की वजह से असर पड़ रहा है. वहीं अंकुश कुमार बताते हैं कि सुबह होते ही गर्मी चालू होती जा रही है. बार-बार प्यास लग रही है. गर्मी की वजह से बाजार में कोई रौनक नहीं है. शाम को 8:00 बजे के बाद ग्राहक बाजार में पहुंच रहे हैं. ऐसे में हमारी दुकानदारी कम हो रही है. दोपहर में तो ऐसा लग रहा है कि अगर घर से बाहर निकले तो लू लग जाएगी. वहीं कालकाजी पहुंचे राजू ने बताया कि मैं तुगलकाबाद गांव से आ रहा हूं मुझे बैंक का काम था तो मुझे आना पड़ा, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, सड़कों पर लू चल रही है, घर से पानी पीकर निकला था लेकिन यहां आते-आते फिर से प्यास लग गई है. लगातार गर्मी बढ़ने की वजह से शाम को 6:00 बजे के बाद ही लोग घर से बाहर निकले तो अच्छा है अन्यथा सुबह 11:00 के बाद अगर वह निकलते हैं तो बीमार पड़ सकते हैं. 26 मई तक HEATWAVE की संभावना, अलर्ट जारी बता दें मौसम विभाग ने 26 मई तक हीटवेब की संभावना जताई है. भारतीय मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक लगातार लू चलने के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. इस दौरान तापमान 45 से 47 डिग्री रहने का अनुमान है. आज अधिकतम तापमान 47 डिग्री रहने का अनुमान जताया गया है. ऐसै में लोगों को गर्म हवाओं (लू) और भीषण गर्मी से बचने के लिए लगातार सतर्क रहने की जरूरत है.