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दिल्ली में हीट वेव के मरीजों के इलाज के लिए आरएमएल में वार्ड तैयार, डॉक्टर ने बताए बचाव के उपाय

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है. दिल्ली में कई दिन से हीट वेव चल रही है. इसका मतलब यह है कि लोगों को अब गर्मी और धूप से बचाव करना चाहिए. हीट वेव में निकले और ज्यादा देर तक काम करने से हीट स्ट्रोक हो सकता है.

डॉक्टरों का कहना है कि हीट स्ट्रोक एक गंभीर और खतरनाक स्थिति होती है. अगर मरीज को समय पर इलाज न मिले तो हीट स्ट्रोक से 60 से 80 प्रतिशत मौत होने की संभावना रहती है. इस स्थिति को देखते हुए पिछले दो साल की तरह ही इस साल भी हीट स्ट्रोक के मरीजों का इलाज करने के लिए राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल ने हीट स्ट्रोक वार्ड शुरू कर दिया है. इस वार्ड का इंचार्ज इस बार डॉ अजय चौहान को बनाया गया है.

हीट स्ट्रोक एक गंभीर स्थिति होती है: डॉ अजय चौहान ने इस वार्ड में हीट स्ट्रोक के मरीजों के इलाज के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे बताया कि वार्ड में दो बेड हीट स्ट्रोक के मरीजों के प्राथमिक इलाज के लिए रिजर्व रखे गए हैं. वार्ड में तो पानी के बड़े-बड़े टब भी लगाए गए हैं. हीट स्ट्रोक के मरीज के आते ही सबसे पहले उसको टब में डुबोते हैं. टब में 150 किलो पानी में 50 किलो बर्फ डालते हैं, जिससे पानी का टेंम्परेचर पांच डिग्री तक हो जाता है. फिर इस टब में मरीज को डुबोकर उसका टेंम्प्रेचर कम करते हैं. फिर मरीज को बेड पर लिटाकर उसका आगे का इलाज करते हैं. जब मरीज की स्थिति संतोषजनक हो जाती है तो फिर उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाकर आगे का इलाज करते हैं. डॉक्टर अजय चौहान ने बताया कि अभी तक वार्ड में हीट स्ट्रोक का कोई मरीज नहीं आया है.