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दिल्ली में हीट वेव के मरीजों के इलाज के लिए आरएमएल में वार्ड तैयार, डॉक्टर ने बताए बचाव के उपाय

हीट स्ट्रोक के लक्षण के रूप में शरीर गर्म होना, उल्टी-दस्त होना, चक्कर आने जैसी समस्या होती है. हीट स्ट्रोक एक गंभीर स्थिति होती है.

दिल्ली में हीट वेव के मरीजों के इलाज के लिए आरएमएल में वार्ड तैयार
दिल्ली में हीट वेव के मरीजों के इलाज के लिए आरएमएल में वार्ड तैयार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 25, 2026 at 5:26 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है. दिल्ली में कई दिन से हीट वेव चल रही है. इसका मतलब यह है कि लोगों को अब गर्मी और धूप से बचाव करना चाहिए. हीट वेव में निकले और ज्यादा देर तक काम करने से हीट स्ट्रोक हो सकता है.

डॉक्टरों का कहना है कि हीट स्ट्रोक एक गंभीर और खतरनाक स्थिति होती है. अगर मरीज को समय पर इलाज न मिले तो हीट स्ट्रोक से 60 से 80 प्रतिशत मौत होने की संभावना रहती है. इस स्थिति को देखते हुए पिछले दो साल की तरह ही इस साल भी हीट स्ट्रोक के मरीजों का इलाज करने के लिए राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल ने हीट स्ट्रोक वार्ड शुरू कर दिया है. इस वार्ड का इंचार्ज इस बार डॉ अजय चौहान को बनाया गया है.

हीट स्ट्रोक एक गंभीर स्थिति होती है: डॉ अजय चौहान ने इस वार्ड में हीट स्ट्रोक के मरीजों के इलाज के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे बताया कि वार्ड में दो बेड हीट स्ट्रोक के मरीजों के प्राथमिक इलाज के लिए रिजर्व रखे गए हैं. वार्ड में तो पानी के बड़े-बड़े टब भी लगाए गए हैं. हीट स्ट्रोक के मरीज के आते ही सबसे पहले उसको टब में डुबोते हैं. टब में 150 किलो पानी में 50 किलो बर्फ डालते हैं, जिससे पानी का टेंम्परेचर पांच डिग्री तक हो जाता है. फिर इस टब में मरीज को डुबोकर उसका टेंम्प्रेचर कम करते हैं. फिर मरीज को बेड पर लिटाकर उसका आगे का इलाज करते हैं. जब मरीज की स्थिति संतोषजनक हो जाती है तो फिर उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाकर आगे का इलाज करते हैं. डॉक्टर अजय चौहान ने बताया कि अभी तक वार्ड में हीट स्ट्रोक का कोई मरीज नहीं आया है.

डॉक्टर अजय चौहान, इंचार्ज हीट स्ट्रोक वार्ड आरएमएल से बातचीत (ETV Bharat)

हीट स्ट्रोक से बचाव है अचूक उपाय: डॉ. अजय चौहान ने बताया कि हीट स्ट्रोक का असर सबसे ज्यादा मजदूर तबके पर होता है. हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए सबसे पहले तो यह कोशिश करें कि अगर सुबह 11 बजे शाम पांच बजे तक घर से बिना निकले काम चल जाए तो न निकलें. अगर निकलना पड़ रहा है तो अधिक देर तक धूप में ना रहें. धूप में रहने के बाद थोड़ी-थोड़ी देर में छाया में बैठकर रेस्ट करते रहें. पानी पीते रहें. पानी की बोतल साथ में रखें.

ये होते हैं हीट स्ट्रोक के लक्षण: डॉ. अजय चौहान ने बताया कि हीट स्ट्रोक के लक्षण के रूप में शरीर गर्म होना, उल्टी-दस्त होना, चक्कर आने जैसी समस्या होती है. ये लक्षण दिखने पर मरीज को तुरंत गर्दन के नीचे पानी से भिगो दें. इसके बाद जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाएं. जितनी जल्दी मरीज अस्पताल पहुंचेगा उतना ही जल्दी उसका इलाज करने में आसानी होगी.

डॉक्टर अजय चौहान ने बताया कि वर्ष 2024 में यह वार्ड आरएमएल में शुरू किया गया था. उस साल हमारे वार्ड में हीट स्ट्रोक के 75 मरीज आए. उनमें से 27 मरीजों की मौत हो गई थी. इससे समझ सकते हैं कि हीट स्ट्रोक की स्थिति कितनी गंभीर होती है.

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