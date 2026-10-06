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दिल्ली-NCR में गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी, आज हो सकती है हल्की वर्षा

नई दिल्ली: देश की राजधानी में आज मंगलवार को मौसम करवट ले सकता है. मौसम विभाग के अनुसार आज मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने के साथ कुछ इलाकों में गरज-चमक और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है. दोपहर बाद हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है. इसके असर से आने वाले दिनों में तापमान में कुछ गिरावट की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार कल सोमवार को दिल्ली में दिन गर्म रहा. सफदरजंग केंद्र पर अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.4 डिग्री अधिक था. न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक था. राजधानी में आर्द्रता का अधिक फीसद 90 तथा न्यूनतम स्तर 43 फीसदी था.

आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग ने दिल्ली में आज मंगलवार को अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने 9 अक्तूबर को भी हल्की बारिश होने की संभावना जताई है. 11 अक्तूबर तक अधिकतम तापमान 31 से 33 तथा न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अब प्रदूषण का स्तर भी काफी बढ़ने लगा है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 185 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 178, गुरुग्राम में 163, गाजियाबाद में 175, ग्रेटर नोएडा में 182 और नोएडा में 178 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर बना हुआ है.

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