दिल्ली-NCR में गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी, आज हो सकती है हल्की वर्षा
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 185 अंक पर बना हुआ है.
Published : October 6, 2026 at 8:07 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी में आज मंगलवार को मौसम करवट ले सकता है. मौसम विभाग के अनुसार आज मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने के साथ कुछ इलाकों में गरज-चमक और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है. दोपहर बाद हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है. इसके असर से आने वाले दिनों में तापमान में कुछ गिरावट की संभावना है.
मौसम विभाग के अनुसार कल सोमवार को दिल्ली में दिन गर्म रहा. सफदरजंग केंद्र पर अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.4 डिग्री अधिक था. न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक था. राजधानी में आर्द्रता का अधिक फीसद 90 तथा न्यूनतम स्तर 43 फीसदी था.
Delhi: Morning visuals from India Gate show locals exercising and taking walks in pleasant weather. https://t.co/MVU0OZ29En— IANS (@ians_india) October 6, 2026
आज के मौसम का हाल
मौसम विभाग ने दिल्ली में आज मंगलवार को अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने 9 अक्तूबर को भी हल्की बारिश होने की संभावना जताई है. 11 अक्तूबर तक अधिकतम तापमान 31 से 33 तथा न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अब प्रदूषण का स्तर भी काफी बढ़ने लगा है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 185 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 178, गुरुग्राम में 163, गाजियाबाद में 175, ग्रेटर नोएडा में 182 और नोएडा में 178 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर बना हुआ है.
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