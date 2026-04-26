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अभी से गला सुखाने लगे सूर्य देव, बढ़ती गर्मी के बीच बढ़ी पेयजल की चुनौती, कैसे होगी आपूर्ति?

देहरादून: पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अभी से गर्मी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है. भीषण धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग परेशान हैं. गर्मी बढ़ने के साथ ही पेयजल की समस्या भी होने लगी है. पूरे प्रदेश में पेयजल की डिमांड बढ़ गई है.

देहरादून में बढ़ी सूरज की तपिश: समूचे उत्तर भारत सहित उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में अब गर्मी का असर साफ तौर पर नजर आने लगा है. जहां पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना हुआ है, वहीं मैदानी इलाकों खासतौर पर देहरादून में सूरज की तपिश दिन-ब-दिन तेज होती जा रही है. राजधानी देहरादून में दोपहर के समय हालात ऐसे हो रहे हैं कि लोगों को जरूरी काम के अलावा घर से बाहर निकलने में भी हिचकिचाहट होने लगी है. सड़कों पर दोपहर के समय भीड़ कम दिखाई दे रही है, जबकि सुबह और शाम के समय लोगों की आवाजाही बढ़ गई है.

निकले एसी, कूलर, बढ़ी बिजली की खपत: तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को छतरी, टोपी और पानी की बोतल के सहारे ही बाहर निकलना पड़ रहा है. कई लोग धूप से बचने के लिए अपने दैनिक कार्यों का समय भी बदलने लगे हैं. गर्मी का असर सिर्फ दिन के समय तक सीमित नहीं है. रात के समय भी तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं हो रही. जिससे लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है. यही वजह है कि लोगों ने अभी से कूलर और एसी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है. इससे बिजली की खपत में भी तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है.

बढ़ती गर्मी के बीच पेयजल की चुनौती बढ़ी (ETV Bharat)

दिनों दिन बढ़ रहा देहरादून का तापमान: एक सप्ताह पहले तक देहरादून का तापमान सामान्य बना हुआ था, वहीं अब पारा लगातार चढ़ने लगा है. शनिवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जो इस सीजन में अब तक का उच्चतम स्तर माना जा रहा है. तापमान में इस बढ़ोतरी का सीधा असर पेयजल की मांग पर पड़ता है. गर्मी के कारण शरीर को अधिक पानी की आवश्यकता होती है. जिससे प्रति व्यक्ति पानी की खपत बढ़ जाती है. इसके साथ ही नहाने, कपड़े धोने और अन्य घरेलू उपयोगों में भी पानी की खपत बढ़ जाती है.

गर्मियों में जल स्रोतों पर बढ़ा दबाव: दूसरी ओर, गर्मियों में जल स्रोतों पर भी दबाव बढ़ जाता है. सतही जल स्रोत जैसे नदियां, झरने और छोटे जलाशय धीरे-धीरे सूखने लगते हैं या उनका जलस्तर घटने लगता है. इससे जल आपूर्ति पर सीधा असर पड़ता है. यही दोहरे कारण—एक तरफ बढ़ती मांग और दूसरी तरफ घटती आपूर्ति—हर साल गर्मियों में पेयजल संकट को और गहरा कर देते हैं.

पूरे प्रदेश में बढ़ने लगी पेयजल डिमांड: अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो नगरीय क्षेत्रों में सामान्य दिनों में करीब 971.91 MLD पेयजल की मांग रहती है. जबकि इसके मुकाबले उत्पादन केवल 678.96 MLD ही हो पाता है. इसका मतलब है कि सामान्य परिस्थितियों में ही मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर बना रहता है. गर्मियों में स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है. तापमान बढ़ने के साथ पानी की खपत तेजी से बढ़ती है, लेकिन जल स्रोतों की उपलब्धता उसी अनुपात में नहीं बढ़ पाती. इससे जल संकट की स्थिति पैदा हो जाती है.