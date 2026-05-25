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बिहार में कब एंट्री लेगा मानसून? जानें IMD का अपडेट

बिहार में गर्मी से लोग परेशान हैं. इसी बीच मौसम विभाग ने मानसून को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. आगे पढ़ें पूरी खबर

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बिहारवासी को मॉनसून का इंतजार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 25, 2026 at 1:25 PM IST

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पटना : उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक भीषण गर्मी की चपेट में है. लोग त्राहिमाम कर रहे हैं. सोच रहे हैं कि कब इंद्रदेव कृपा बरसाएंगे. बिहार भी इससे अछूता नहीं है. यहां के लोग भी मॉनसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

केरमल में समय से पहले आ रहा है मॉनसून : भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र यानी आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले 48 घंटों के भीतर मॉनसून केरलम के तटों से टकरा सकता है. केरलम में मॉनसून 1 जून को पहुंचता है, लेकिन इस बार पहले ही 26 मई को ही मानसून के प्रवेश करने की संभावना जताई गई है.

बिहार में कब होगी मॉनसून की एंट्री? : केरमल में 26 मई को मानसून प्रवेश करेगा, ऐसे में बिहार के लोगों के मन में भी एक सवाल है कि यहां मानसून कब दस्तक देगा? पटना मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की मानें तो अमूमन केरलम में मानसून की दस्तक के बाद बिहार पहुंचने में 15 से 20 दिनों का समय लगता है.

इस तारीख से झमाझम बारिश : पटना मौसम विभाग ने बताया कि अगले पूर्वानुमान के अनुसार सब कुछ ठीक रहा तो 10 जून के आसपास मानसून के बिहार पहुंचने की संभावना है. जिससे राज्य के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी और झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है.

बिहार के 14 जिलों में आज हीटवेव का अलर्ट : पटना मौसम विभाग ने सोमवार यानी 25 जनवरी के लिए राज्य के 14 जिलों के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जिनमें सीमामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार शामिल है. इन इलाकों में लोगों को हीटवेव से बचने की सलाह दी गई है.

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आज की स्थिति (सौ. पटना मौसम विभाग)

इन 7 जिलों में सावधानी बरतने की सलाह : वहीं अरवल, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर और गया में भी हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. यहां दिन के समय भीषम गर्मी पड़ने की संभावना है. मौसम विभाग ने दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक लोगों को बेवजह लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है.

देशभर में अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम : आईएमडी के मुताबिक, अगले 7 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में हीट वेव की स्थिति बनी रहने की उम्मीद है, और अगले 3-5 दिनों तक पूर्व और आस-पास स्थानों पर पर गर्मी का कहर जारी रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, 29 मई से तापमान में धीरे-धीरे गिरावट होगी, जिससे लोगों को राहत मिलने की संभावना है.

आईएमडी ने सेफ्टी टिप्स भी जारी किए हैं:-

  • प्यास न लगने पर भी खूब पानी पिएं.
  • दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच सीधी धूप से बचें.
  • हल्के रंग के, ढीले सूती के कपड़े पहनें.
  • बाहर निकलते समय ORS, नींबू पानी, या इलेक्ट्रोलाइट्स अपने साथ रखें.
  • बच्चों, बुजुर्गों और पालतू जानवरों का ध्यान रखें.

किसानों के लिए हीटवेव अलर्ट : आईएमडी के मुताबिक, बढ़ता तापमान फसल की सेहत पर असर डाल सकता है. इससे पैदावार में कमी हो सकती है. वैज्ञानिकों के अनुसार, जब गर्मी सही लेवल को पार कर जाती है, तो फसलें अपने नैचुरल प्रोसेस को बनाए रखने के लिए संघर्ष करती हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. इसलिए हीट स्ट्रेस के संकेतों के लिए फसलों पर रेगुलर नजर रखें, साथ ही मिट्टी की नमी बनाए रखें.

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