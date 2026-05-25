ETV Bharat / state

बिहार में कब एंट्री लेगा मानसून? जानें IMD का अपडेट

पटना : उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक भीषण गर्मी की चपेट में है. लोग त्राहिमाम कर रहे हैं. सोच रहे हैं कि कब इंद्रदेव कृपा बरसाएंगे. बिहार भी इससे अछूता नहीं है. यहां के लोग भी मॉनसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

केरमल में समय से पहले आ रहा है मॉनसून : भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र यानी आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले 48 घंटों के भीतर मॉनसून केरलम के तटों से टकरा सकता है. केरलम में मॉनसून 1 जून को पहुंचता है, लेकिन इस बार पहले ही 26 मई को ही मानसून के प्रवेश करने की संभावना जताई गई है.

बिहार में कब होगी मॉनसून की एंट्री? : केरमल में 26 मई को मानसून प्रवेश करेगा, ऐसे में बिहार के लोगों के मन में भी एक सवाल है कि यहां मानसून कब दस्तक देगा? पटना मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की मानें तो अमूमन केरलम में मानसून की दस्तक के बाद बिहार पहुंचने में 15 से 20 दिनों का समय लगता है.

इस तारीख से झमाझम बारिश : पटना मौसम विभाग ने बताया कि अगले पूर्वानुमान के अनुसार सब कुछ ठीक रहा तो 10 जून के आसपास मानसून के बिहार पहुंचने की संभावना है. जिससे राज्य के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी और झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है.

बिहार के 14 जिलों में आज हीटवेव का अलर्ट : पटना मौसम विभाग ने सोमवार यानी 25 जनवरी के लिए राज्य के 14 जिलों के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जिनमें सीमामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार शामिल है. इन इलाकों में लोगों को हीटवेव से बचने की सलाह दी गई है.