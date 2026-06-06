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छत्तीसगढ़ में जारी है गर्मी का सितम, मानसून में हो सकती है देरी, जानिए शहरों का तापमान

छत्तीसगढ़ में अब मानसून का इंतजार हो रहा है. सामान्य तौर पर मानसून जून के दूसरे हफ्ते तक आ जाता है,लेकिन इस बार देरी होगी.

Heat wave continues in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में जारी है गर्मी का सितम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 6, 2026 at 3:35 PM IST

3 Min Read
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रायपुर : छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री की सामान्य तिथि 12 जून है. लेकिन इस साल छत्तीसगढ़ में मानसून कब होगी यह बता पाना फिलहाल मुश्किल है. क्योंकि केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री की सामान्य तिथि 1 जून है. बावजूद इसके केरल में बारिश तीन दिन बाद पहुंचा है. ऐसे में छत्तीसगढ़ में मानसून आने में देरी हो सकती है. दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग में प्री मानसून की शुरुआत जरूर हो चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एंट्री होने में अभी समय लग सकता है. बस्तर के रास्ते मानसून प्रवेश होता है. रायपुर में मानसून एंट्री की सामान्य तिथि 16 जून है. उसके बाद सरगुजा में मानसून एंट्री की सामान्य तिथि 17 और 18 जून है.

मानसून की एंट्री कब ?

मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि केरल में मानसून ने 4 जून को दस्तक दी है. केरल में मानसून की सामान्य तिथि 1 जून है, लेकिन यह तीन दिन बाद केरल में एंट्री हुई है. बात अगर छत्तीसगढ़ के मानसून की करें तो बस्तर में 12 जून सामान्य तिथि है. 16 जून रायपुर में मानसून की एंट्री होती है. उत्तर छत्तीसगढ़ में सामान्य तिथि 17 और 18 जून है. छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री कब होगी यह अभी से बता पाना मुश्किल होगा. आसपास के क्षेत्र में बारिश के साथ ही वर्षा का पैरामीटर या बारिश की स्थिति निर्मित होती है. तभी छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री की सही तारीख बताई जा सकती है."

मानसून में हो सकती है देरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पिछले सप्ताह छत्तीसगढ़ में तेज हवा और अंधड़ चलने की वजह से अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है. दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर में प्री मानसून जारी है. आने वाले 5 दिनों तक छत्तीसगढ़ के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा- गायत्रीवाणी कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक

Heat wave continues in Chhattisgarh
मानसून में देरी होने से गर्मी बरकरार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



40 डिग्री के ऊपर है तापमान

सबसे ज्यादा गर्मी मध्य छत्तीसगढ़ में 42 से 43 डिग्री चल रहा है. सबसे ज्यादा तापमान पिछले दो दिनों के दौरान राजनादगांव बिलासपुर और रायपुर में देखा गया है. आज की स्थिति में एक द्रोणिका झारखंड के ऊपर से लेकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन से लेकर छत्तीसगढ़ से होते हुए तेलंगाना तक फैला हुआ है. इसके प्रभाव से आज प्रदेश के एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ ही तेज हवा या आंधी चल सकती है, जो प्रति घंटा 50 से 60 किलोमीटर तक हो सकती है. मेघ गर्जन की स्थिति दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर और उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग में होने की संभावना है.

Heat wave continues in Chhattisgarh
मानसून में हो सकती है देरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
शुक्रवार को प्रदेश के शहरों का तापमानरायपुर का अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 14.6 डिग्री बिलासपुर का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री पेंड्रारोड का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 37.5 डिग्रीजगदलपुर का अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री दुर्ग का अधिकतम तापमान 41 डिग्रीराजनांदगांव का अधिकतम तापमान 42 डिग्री कवर्धा में हाईटेक बस स्टैंड का उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया लोकार्पण, कहा- हमने बनाया है हम ही संवारेंगे

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