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छत्तीसगढ़ में जारी है गर्मी का सितम, मानसून में हो सकती है देरी, जानिए शहरों का तापमान

रायपुर : छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री की सामान्य तिथि 12 जून है. लेकिन इस साल छत्तीसगढ़ में मानसून कब होगी यह बता पाना फिलहाल मुश्किल है. क्योंकि केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री की सामान्य तिथि 1 जून है. बावजूद इसके केरल में बारिश तीन दिन बाद पहुंचा है. ऐसे में छत्तीसगढ़ में मानसून आने में देरी हो सकती है. दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग में प्री मानसून की शुरुआत जरूर हो चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एंट्री होने में अभी समय लग सकता है. बस्तर के रास्ते मानसून प्रवेश होता है. रायपुर में मानसून एंट्री की सामान्य तिथि 16 जून है. उसके बाद सरगुजा में मानसून एंट्री की सामान्य तिथि 17 और 18 जून है.





मानसून की एंट्री कब ?

मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि केरल में मानसून ने 4 जून को दस्तक दी है. केरल में मानसून की सामान्य तिथि 1 जून है, लेकिन यह तीन दिन बाद केरल में एंट्री हुई है. बात अगर छत्तीसगढ़ के मानसून की करें तो बस्तर में 12 जून सामान्य तिथि है. 16 जून रायपुर में मानसून की एंट्री होती है. उत्तर छत्तीसगढ़ में सामान्य तिथि 17 और 18 जून है. छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री कब होगी यह अभी से बता पाना मुश्किल होगा. आसपास के क्षेत्र में बारिश के साथ ही वर्षा का पैरामीटर या बारिश की स्थिति निर्मित होती है. तभी छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री की सही तारीख बताई जा सकती है."



