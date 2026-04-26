ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में गर्मी का प्रकोप जारी, IMD ने जारी किया लू का अलर्ट

मौसम विभाग का अनुमान है कि आज रविवार को दिल्ली का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

दिल्ली-NCR में गर्मी का प्रकोप
दिल्ली-NCR में गर्मी का प्रकोप (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 26, 2026 at 7:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: पूरे उत्तर भारत और दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है. दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में शनिवार की सुबह से ही कड़ी धूप के चलते लोगों को घरों से निकलना मुश्किल लगने लगा. तापमान बढ़ने से लोग पूरे दिन गर्मी से परेशान रहे.

दिल्ली में बीते दिन यानि कल शनिवार को न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक है. अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.1 डिग्री अधिक है और पिछले दिन की तुलना में इसमें 0.9 डिग्री की वृद्धि हुई है.

आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग का अनुमान है कि आज रविवार को दिल्ली का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. रविवार के लिए लू का ओरेंज अलर्ट जारी किया है. दिल्ली में आज रविवार को लू की स्थिति सबसे ज्यादा खौफनाक हो सकती है. मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि, न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. इस दौरान हवा की गति भी 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रहेगी.

दिल्ली में बीते दो दिनों से हवा प्रदूषित बनी हुए है. केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 234 अंक बना हुआ है जो खराब श्रेणी में आता है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में AQI लेवल 211, गुरुग्राम में 221, गाजियाबाद में 208, ग्रेटर नोएडा में 205 और नोएडा में 217 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.

ये भी पढ़ें : मिशन 2047: जलवायु-जोखिम के दौर में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में बीमा का यूनिवर्सलाइजेशन

TAGGED:

DELHI MAUSAM UPDATE
DELHI MAUSAM
DELHI NCR WEATHER UPDATE
DELHI NCR TEMPERATURE TODAY
DELHI NCR WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.