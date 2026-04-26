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दिल्ली-NCR में गर्मी का प्रकोप जारी, IMD ने जारी किया लू का अलर्ट

नई दिल्ली: पूरे उत्तर भारत और दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है. दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में शनिवार की सुबह से ही कड़ी धूप के चलते लोगों को घरों से निकलना मुश्किल लगने लगा. तापमान बढ़ने से लोग पूरे दिन गर्मी से परेशान रहे.

दिल्ली में बीते दिन यानि कल शनिवार को न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक है. अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.1 डिग्री अधिक है और पिछले दिन की तुलना में इसमें 0.9 डिग्री की वृद्धि हुई है.



आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग का अनुमान है कि आज रविवार को दिल्ली का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. रविवार के लिए लू का ओरेंज अलर्ट जारी किया है. दिल्ली में आज रविवार को लू की स्थिति सबसे ज्यादा खौफनाक हो सकती है. मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि, न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. इस दौरान हवा की गति भी 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रहेगी.