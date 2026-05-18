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दिल्ली-NCR में गर्मी का प्रकोप शुरू, बढ़ेगा तापमान, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

नई दिल्ली: देश के ज्यादातर हिस्सों में सूरज की सितम अपने चरम पर है. गर्मी और लू के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है. बीते दिन यानि रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री कम 25.9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. हवा में नमी का स्तर 65 से 23 प्रतिशत रहा.



मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को सुबह से ही तेज धूप देखने को मिलेगी. दिन चढ़ने के साथ गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं. IMD ने कहा है कि दिन के दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चल सकती हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले तीन दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है. दिल्ली में फिलहाल बारिश की कोई बड़ी संभावना नहीं है, जिससे गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ाएंगी.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 177 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 155, गुरुग्राम में 142, गाजियाबाद में 148, ग्रेटर नोएडा में 137 और नोएडा में 122 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.