झारखंड में आज मिला-जुला रहेगा मौसम का मिजाज, कहीं वज्रपात, बारिश तो कहीं लू का अलर्ट जारी
झारखंड में मौसम बदलता दिख रहा है. सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया, जहां पारा 42.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.
Published : April 18, 2026 at 12:02 PM IST
रांचीः झारखंड में मौसम का मिजाज अब पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है. 18 अप्रैल यानी आज राज्य में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा. मौसम केंद्र, रांची के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, आज किसी भी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना नहीं है. दिन के समय तेज धूप और बढ़ती गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है. इस बीच पलामू और गढ़वा के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश का अनुमान है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
कल से इन जिलों में लू चलने का अलर्ट
आने वाले दिनों की बात करें तो 19 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक झारखंड में मौसम साफ और शुष्क रहने का अनुमान है. इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है यानी आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा तीखी होगी. मौसम केंद्र ने चेतावनी दी है कि 19 अप्रैल से राज्य के उत्तर-पश्चिमी जिलों जैसे पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में कहीं-कहीं लू चलने की संभावना है.
इसके साथ ही दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी इलाकों जैसे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां और सिमडेगा में भी उष्ण लहर का असर देखने को मिल सकता है. वहीं राजधानी रांची समेत मध्य झारखंड के जिलों में आसमान साफ रहेगा, लेकिन तापमान लगातार बढ़ेगा. रांची में आज अधिकतम तापमान करीब 39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जो अगले कुछ दिनों में 40 से 41 डिग्री तक पहुंच सकता है.
डाल्टनगंज बना ‘हॉटस्पॉट’
झारखंड में गर्मी ने अब तेज रफ्तार पकड़ ली है. मौसम केंद्र, रांची की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के कई प्रमुख शहरों में तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, जिससे लोगों को दिन के समय सख्त गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. सबसे ज्यादा गर्मी डाल्टनगंज में रिकॉर्ड की गई, जहां पारा 42.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. इसके साथ ही यह राज्य का सबसे गर्म स्थान बन गया है.
रांची और बोकारो का तापमान
राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा अधिक है. वहीं जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री रहा, लेकिन यहां न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे रात में भी उमस और गर्मी बनी रही. बोकारो में 38.2 डिग्री और चाईबासा में 37.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो यह दर्शाता है कि पूरे राज्य में गर्मी का प्रभाव व्यापक रूप से महसूस किया जा रहा है.
मौसम रिपोर्ट के अनुसार, गुमला में न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा. हालांकि दिन के समय लगभग सभी जिलों में गर्म हवाओं का असर देखने को मिल रहा है. पिछले 24 घंटों में राज्य के किसी भी हिस्से में बारिश दर्ज नहीं की गई, जिसके कारण तापमान में गिरावट नहीं आ रही है.
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