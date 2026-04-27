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दिल्ली-NCR में 'आग' उगल रहा आसमान, IMD ने जारी किया 'येलो अलर्ट'

नई दिल्ली: उत्तर भारत में आज भी गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा. दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है. दिल्ली में आज अधिकतम 44 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है और हीटवेव का येलो अलर्ट जारी है.

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बीते दिन यानि रविवार को सुबह से ही तेज धूप रही जो दिन चढ़ने के साथ ही और तेज हो गई. दिन के समय लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ा. सफदरजंग मौसम केंद्र में दिन का अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है.



आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग ने आज सोमवार को हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं कल, 28 अप्रैल को हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जिस कारण लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी. आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. वहीं हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहने वाली है। शाम को आंधी और हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है.