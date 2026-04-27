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दिल्ली-NCR में 'आग' उगल रहा आसमान, IMD ने जारी किया 'येलो अलर्ट'

मौसम विभाग ने आज सोमवार को हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं कल, 28 अप्रैल को हल्की बारिश की संभावना जताई गई है.

गर्मी का कहर!
गर्मी का कहर! (कॉन्सेप्ट इमेज)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 27, 2026 at 8:30 AM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली: उत्तर भारत में आज भी गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा. दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है. दिल्ली में आज अधिकतम 44 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है और हीटवेव का येलो अलर्ट जारी है.

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बीते दिन यानि रविवार को सुबह से ही तेज धूप रही जो दिन चढ़ने के साथ ही और तेज हो गई. दिन के समय लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ा. सफदरजंग मौसम केंद्र में दिन का अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है.

आज के मौसम का हाल
मौसम विभाग ने आज सोमवार को हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं कल, 28 अप्रैल को हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जिस कारण लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी. आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. वहीं हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहने वाली है। शाम को आंधी और हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है.

जानिए क्या है प्रदूषण का हाल

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में सोमवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 199 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 178, गुरुग्राम में 181, गाजियाबाद में 176, ग्रेटर नोएडा में 162 और नोएडा में 172 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकाश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.

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