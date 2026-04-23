झारखंड में भीषण गर्मी का प्रकोप, चाईबासा सबसे गर्म, कल से मौसम में बदलाव के आसार
झारखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है. कई शहरों का तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है.
Published : April 23, 2026 at 2:08 PM IST
रांचीः झारखंड में गर्मी लगातार तेवर दिखा रही है. मौसम केंद्र , रांची के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य के कई प्रमुख शहरों में तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है.
आज इन जिलों में हीट वेव का अलर्ट
आज राज्य के उत्तर-पूर्वी और मध्य हिस्सों में हीट वेव चलने की संभावना जताई गई है. खासकर बोकारो, धनबाद, जामताड़ा और दुमका जैसे जिलों में गर्म हवाओं का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है. इन इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है, जिससे लू जैसी स्थिति बन रही है.
आने वाले दिनों में राहत के संकेत
मौसम केंद्र, रांची के अनुसार 23 अप्रैल तक मौसम शुष्क ही बना रहेगा, लेकिन 24 अप्रैल से मौसम करवट लेने लगेगा. 24 अप्रैल को आंशिक बादल छाने के साथ पूर्वी झारखंड में कहीं-कहीं हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं. 25 अप्रैल को उत्तर-पूर्वी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है. 26 अप्रैल को राज्य के कई हिस्सों में बारिश और गर्जन के साथ मौसम सुहाना हो सकता है. 24 से 26 अप्रैल के बीच राज्य के अलग-अलग हिस्सों में 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और वज्रपात की भी आशंका है.
रांची , जमशेदपुर और डाल्टेनगंज का हाल
राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक है. वहीं जमशेदपुर में पारा 42.2 डिग्री तक पहुंच गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. डाल्टनगंज में तापमान 42.8 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2.0 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा. हालांकि 48 घंटे पहले डाल्टनगंज में सबसे ज्यादा 43.4 डिग्री पारा रिकॉर्ड हुआ था.
झारखंड के प्रमुख जिलों के तापमान का हाल
सबसे ज्यादा गर्मी पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में दर्ज की गई, जहां अधिकतम तापमान 43.0 डिग्री पहुंच गया. यह सामान्य से 4.4 डिग्री अधिक है, जो राज्य में सबसे ज्यादा है. बोकारो में भी तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.0 डिग्री अधिक दर्ज किया गया. वहीं सरायकेला में भी तापमान 43.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि गोड्डा में 41.7 डिग्री , देवघर 40.2 डिग्री और पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में 40.0 डिग्री दर्ज हुआ है.
लगभग सभी प्रमुख शहरों में तापमान सामान्य से 1 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया है. खासकर चाईबासा में सबसे ज्यादा 4.4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो हीट वेव जैसे हालात की ओर इशारा कर रही है.
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