हरियाणा में गर्मी ने दिखाए तेवर, पलवल रहा सबसे गर्म, सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा रहा तापमान

Haryana Weather Update: हरियाणा में गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है. तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. राहत के आसार नहीं.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 5, 2026 at 7:57 AM IST

2 Min Read
चंडीगढ़: हरियाणा में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. बीते 24 घंटों में हरियाणा का अधिकतम तापमान पलवल में 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जो सामान्य से 6.1 डिग्री ज्यादा है. इसके अलावा हिसार में अधिकतम तापमान 33.5, नारनौल में 33.5, महेंद्रगढ़ में 33.4, नूंह में 33.6, भिवानी में 34.2 और गुरुग्राम क्षेत्र के कुछ हिस्सों में पारा 33 डिग्री से पार रहा.

हरियाणा में शुष्क रहेगा मौसम: मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा. इस दौरान दिन का तापमान 34 से 35 डिग्री के आसपास बना रह सकता है. ताजा जारी रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में मौसम आमतौर पर 8 मार्च तक खुष्क लेकिन परिवर्तनशील रहने की संभावना है.

तापमान में बढ़ोतरी की संभावना: मौसम विभाग ने 4 मार्च से 7 मार्च के बीच बूंदाबांदी की भी संभावना जताई है. हालांकि इस दौरान दिन के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होने और रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है.

हरियाणा का तापमान: हरियाणा का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है. प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान करनाल में 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा चंडीगढ़ में 13.8, गुरुग्राम में 12.9, रोहतक में 15.8 और हिसार 16.4 डिग्री रहा. औसतन न्यूनतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई. ये सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा.

संपादक की पसंद

