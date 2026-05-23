राजस्थान में फिर बढ़ेगी गर्मी, 24 मई से हीटवेव का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार अगले चौबीस घंटे के दौरान राजस्थान के तापमान में इजाफे के आसार हैं.
Published : May 23, 2026 at 12:20 PM IST
जयपुर: राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर एक बार फिर तेज होने जा रहा है. नौतपा से ठीक पहले प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जबकि चार शहरों में पारा 44 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा अनुसार 24 मई से तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे प्रदेश में एक बार फिर हीटवेव की स्थिति बन सकती है. इसके पहले पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर पश्चिमी और उत्तरी भागों में दोपहर बाद मेघगर्जन के साथ कहीं-कहीं चालीस से पचास किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है.
प्रदेश के सभी शहरों का अधिकतम तापमान शुक्रवार को 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला. चित्तौड़गढ़ 44.2 डिग्री के साथ सबसे गर्म शहर रहा, जबकि बीकानेर, चूरू और फलोदी में भी भीषण गर्मी दर्ज की गई. जयपुर में अधिकतम तापमान 41.5 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से थोड़ा अधिक है.
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25 शहरों में 40 पार, चार शहरों में 44 के पार पारा: प्रदेश के 25 से अधिक शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जो तेज गर्मी के लगातार बढ़ते असर को दर्शाता है. फलोदी, बाड़मेर और श्रीगंगानगर में तापमान 44 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जबकि चूरू और पिलानी में पारा 43.5 डिग्री तक पहुंच गया. पश्चिमी राजस्थान में लू और गर्म हवाओं का असर ज्यादा बना हुआ है, जबकि पूर्वी हिस्सों में भी तेज गर्मी के साथ उमस महसूस की जा रही है.
May 23, 2026
मौसम विभाग का अलर्ट: मौसम केंद्र के अनुसार शुक्रवार को सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का खास असर देखने को नहीं मिला, लेकिन शनिवार दोपहर बाद उत्तर-पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में मेघगर्जन और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना है. 23 मई को सात जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 24 मई से कई हिस्सों में ऑरेंज और येलो अलर्ट के साथ हीटवेव की चेतावनी दी गई है.
May 23, 2026
नौतपा से पहले बढ़ा तापमान: नौतपा शुरू होने से पहले ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ेगा, जिससे दिन के साथ-साथ रात का तापमान भी अधिक रह सकता है. इससे आमजन को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है. तेज गर्मी का असर अब लोगों के स्वास्थ्य पर भी साफ दिखाई देने लगा है. उल्टी-दस्त और डिहाइड्रेशन के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. अस्पतालों की मेडिसिन और गैस्ट्रो ओपीडी में रोज बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं. डॉक्टरों ने लोगों को पर्याप्त पानी पीने, धूप से बचने और दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है. मौसम विभाग का कहना है कि , प्रदेश में गर्मी का प्रकोप फिलहाल कम होने के आसार नहीं हैं. अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी के साथ ही हीटवेव की स्थिति गंभीर हो सकती है, जिससे जनजीवन पर व्यापक असर पड़ने की संभावना है.