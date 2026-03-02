प्रचंड गर्मी में हीट स्ट्रोक रूम देगा त्वरित उपचार, रायपुर जिला अस्पताल में गंभीर मरीजों के लिए बड़ी सुविधा
रायपुर में गर्मी से पहले ही हीट स्ट्रोक से निपटने की तैयारी कर ली गई है.जिला अस्पताल में हीट स्ट्रोक रूम तैयार किया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 2, 2026 at 5:13 PM IST
रायपुर: बढ़ती गर्मी और संभावित हीट वेव के खतरे को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अलर्ट मोड पर ला दिया है. कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला चिकित्सालय पंडरी में विशेष ‘हीट स्ट्रोक रूम’ स्थापित किया गया है, जहां गंभीर मरीजों के लिए अतिरिक्त बेड, विशेष बाथटब और आइस मेकिंग मशीन की व्यवस्था की गई है, ताकि आपात स्थिति में तुरंत और प्रभावी उपचार मिल सके.
हीट वेव को लेकर प्रशासन सतर्क
संभावित लू और अत्यधिक तापमान की चेतावनी के बीच प्रशासन ने पहले से तैयारियां तेज कर दी हैं.अस्पतालों में जरूरी दवाओं, सलाइन और इमरजेंसी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है.चिकित्सा स्टाफ को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि हीट स्ट्रोक के मामलों में बिना देरी उपचार शुरू किया जाए और मरीजों की लगातार निगरानी की जाए.
जिला अस्पताल में बना विशेष ‘हीट स्ट्रोक रूम’
जिला चिकित्सालय, पंडरी में अलग से ‘हीट स्ट्रोक रूम’ तैयार किया गया है.इस कमरे में अतिरिक्त बेड लगाए गए हैं ताकि अधिक संख्या में मरीज आने की स्थिति में भी इलाज बाधित न हो. यहां प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों की तैनाती की गई है, जो गंभीर मरीजों की स्थिति पर नजर रखते हुए त्वरित उपचार सुनिश्चित करेंगे.
होली में निखरा पिचकारी हर्बल गुलाल के बाजार का रंग, सजावटी समान समेत मिठाई दुकानों में उमड़ी भीड़
रायपुर स्टेशन रोड में हल्के माल वाहकों की नो एंट्री,जाम से निजात दिलाने फैसला, जानिए पूरा नियम
धरसीवां बनेगा पक्षी प्रेमियों का नया ठिकाना, 5 ग्राम पंचायतों में बनेंगे 'बर्ड वॉचिंग सेंटर', संरक्षण और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा