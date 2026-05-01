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रिसाईपारा में फुहारा, राहगीरों को मिल रही ठंडक, 43 डिग्री की तपिश में ठंडी फुहार का सहारा

धमतरी: भीषण गर्मी के बीच धमतरी शहर के रिसाईपारा वार्ड में लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए एक सराहनीय पहल की गई है. वार्ड के जागरूक लोगों ने राहगीरों के लिए पानी का फुहारा लगाकर गर्मी से बचाव का अनोखा इंतजाम किया है. तेज धूप और 43 डिग्री के पार पहुंचे तापमान में यह फुहारा लोगों को काफी सुकून दे रहा है. इस रास्ते से गुजरने वाले लोग फुहारे की ठंडी फुहार का आनंद लेते हुए राहत महसूस कर रहे हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह व्यवस्था न सिर्फ गर्मी से राहत देती है बल्कि लोगों को रुककर तरोताजा होने का मौका भी देती है. वार्ड में इसके साथ ही ठंडे पेयजल की भी व्यवस्था की गई है. फ्रीजर के माध्यम से लोगों को ठंडा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे राहगीरों की प्यास भी बुझ रही है. स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम से मांग की है कि इस तरह की पहल शहर के अन्य प्रमुख चौक-चौराहों पर भी की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को गर्मी से राहत मिल सके. पवन लिखी ने बताया कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए राहगीरों की सुविधा के लिए यह फुहारा लगाया गया है, जिसका लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं.

धमतरी में राहगीरों के लिए फुहारा (ETV Bharat Chhattisgarh)

स्थानीय लोग खुश, जगह जगह फुहारा लगाने की मांग

रिसाईपारा वार्ड के दुकानदार प्रह्लाद आहूजा ने बताया कि उनकी दुकान यहां स्थित है. फुहारा लगने से दोपहर में भी तापमान कम महसूस होता है. शाम के समय हल्की धुंध जैसा माहौल बन जाता है, जिससे लोग रुककर इसका आनंद लेते हैं. दुकान में कूलर भी लगा है, लेकिन फुहारे से आसपास का पूरा इलाका ठंडा हो जाता है. इस तरह की व्यवस्था शहर के हर भीड़भाड़ वाले इलाके में होनी चाहिए, ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके.

फुहारा से गर्मी में राहत देने की कोशिश (ETV Bharat Chhattisgarh)

सेवक पवन लिखी कहते हैं कि बड़े शहरों में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसे स्थानों पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं पहले से ही की जाती हैं, जिससे यात्रियों को गर्मी से काफी राहत मिलती है. फुहारा लगने से यहां से गुजरने वाले लोगों को काफी राहत मिलती है और उन्हें अच्छा अनुभव होता है. निगम को चाहिए कि ऐसे फुहारे हर चौक-चौराहे पर लगाए जाएं. पवन लिखी कहते हैं कि रिसाईपारा में गर्मी के दिनों में ठंडे पेय जल की भी व्यवस्था की गई है, दूर दूर से आकर लोग यहां से पानी ले जाते हैं.