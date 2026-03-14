दिल्ली में गर्मी ने बढ़ाया तापमान, जाने कब मिलेगी गर्मी से राहत, कैसा रहेगा मौसम का हाल
शनिवार को भी आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, जबकि रविवार को राजधानी के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है.
Published : March 14, 2026 at 7:06 AM IST|
Updated : March 14, 2026 at 7:28 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को बादलों की आवाजाही से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली. धूप कम रहने के कारण अधिकतम तापमान में एक दिन पहले की तुलना में तीन डिग्री से अधिक की गिरावट दर्ज की गई.
शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि इस मौसम के सामान्य तापमान से 3.7 डिग्री कम है. यह पिछले दिन की तुलना में तीन डिग्री की गिरावट दर्शाता है। गुरुवार को तापमान 35.8 डिग्री था. इसके विपरीत, न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.3 डिग्री अधिक है और इस साल तथा इस मौसम का अब तक का सबसे अधिक न्यूनतम तापमान है. हवा में नमी का स्तर 25 से 86 प्रतिशत के बीच रहा.
VIDEO | Delhi: Morning visuals from India Gate as early risers jog and warm up at the Kartavya Path.— Press Trust of India (@PTI_News) March 14, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/FBXQaWoHxl
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण सीपीसीबी बोर्ड के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 145 अंक बना हुआ हैं. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 158 गुरुग्राम में 152 गाजियाबाद में 148 ग्रेटर नोएडा में 142 नोएडा में 146 बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच बना हुआ है.
ये भी पढ़ें: