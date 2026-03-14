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दिल्ली में गर्मी ने बढ़ाया तापमान, जाने कब मिलेगी गर्मी से राहत, कैसा रहेगा मौसम का हाल

शनिवार को भी आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, जबकि रविवार को राजधानी के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है.

दिल्ली में गर्मी ने बढ़ाया तापमान
दिल्ली में गर्मी ने बढ़ाया तापमान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 14, 2026 at 7:06 AM IST

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Updated : March 14, 2026 at 7:28 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को बादलों की आवाजाही से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली. धूप कम रहने के कारण अधिकतम तापमान में एक दिन पहले की तुलना में तीन डिग्री से अधिक की गिरावट दर्ज की गई.

शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि इस मौसम के सामान्य तापमान से 3.7 डिग्री कम है. यह पिछले दिन की तुलना में तीन डिग्री की गिरावट दर्शाता है। गुरुवार को तापमान 35.8 डिग्री था. इसके विपरीत, न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.3 डिग्री अधिक है और इस साल तथा इस मौसम का अब तक का सबसे अधिक न्यूनतम तापमान है. हवा में नमी का स्तर 25 से 86 प्रतिशत के बीच रहा.

आज के मौसम का हालमौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को भी आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, जबकि रविवार को राजधानी के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है. इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 33 और 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. हालांकि, रविवार को बादलों के साथ-साथ गरज-चमक और हल्की बारिश के साथ आंधी-तूफान आने की भी संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। इसके साथ ही दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही भी लगी रहेगी.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण सीपीसीबी बोर्ड के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 145 अंक बना हुआ हैं. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 158 गुरुग्राम में 152 गाजियाबाद में 148 ग्रेटर नोएडा में 142 नोएडा में 146 बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच बना हुआ है.

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Last Updated : March 14, 2026 at 7:28 AM IST

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